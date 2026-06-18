Ninfa Cantú Deándar asistió al encuentro realizado en el Senado de la República, donde se abordaron los retos y oportunidades para América Latina y el Caribe

Ciudad de México.Junio 18 de 2026- En representación del Gobierno de Tamaulipas, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, asistió a la sesión solemne y al seminario de alto nivel “Las Transformaciones para el Desarrollo”, realizados en el Senado de la República con motivo del 75 aniversario de la fundación de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México.

El encuentro reunió a integrantes de la Comisión Permanente, representantes del Sistema de Naciones Unidas, organismos internacionales, cuerpo diplomático de América Latina y el Caribe, así como especialistas y académicos, quienes reflexionaron sobre los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo de la región.

Durante la jornada se destacó el papel histórico de la CEPAL como organismo referente en la construcción de políticas públicas orientadas al crecimiento económico, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento institucional de los países latinoamericanos.

Para Tamaulipas, la colaboración con la CEPAL se ha consolidado como una alianza estratégica para impulsar el desarrollo económico territorial, sostenible y humanista que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya, fortaleciendo capacidades institucionales, el diálogo regional y el diseño de estrategias de largo plazo.

Entre las acciones más relevantes de esta cooperación destacan la realización del Foro “Tamaulipas 2030: Alianzas para un Desarrollo Productivo, Inclusivo y Sostenible”, celebrado en noviembre de 2025; la colaboración para el fortalecimiento del Clúster Energético, Químico y Petroquímico del sur del estado; así como la participación de dependencias estatales en la Reunión de Expertos: Capacidades para Fortalecer la Gobernanza Anticipatoria en México, organizada por la CEPAL y El Colegio de Tamaulipas en mayo de 2026.

La Secretaría de Economía reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo esta relación institucional con la CEPAL, como un aliado estratégico para consolidar una visión de desarrollo que impulse la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de las y los tamaulipecos.