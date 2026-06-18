Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 18 de 2026– Con el propósito de promover ambientes laborales seguros, respetuosos e incluyentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas realizó la plática “Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral”, dirigida al personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT).

Esta actividad se desarrolló bajo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la cultura de la prevención, la igualdad y el respeto a los derechos de las personas trabajadoras en los centros laborales e instituciones públicas.

La capacitación busca sensibilizar y brindar herramientas para identificar, prevenir y erradicar conductas de acoso y hostigamiento sexual y laboral, contribuyendo a la construcción de espacios de trabajo libres de violencia y alineados con el marco normativo vigente.

La jornada fue coordinada por la directora de Género e Inclusión Laboral de la STPS, Cristina Mayela Lavín Sada, y contó con la participación de los especialistas Juan Carlos Cortina García y Loruhana Jezabel De la Vega Valdez, quienes compartirán conocimientos y estrategias orientadas a fortalecer la convivencia laboral y el respeto entre las y los trabajadores.

La funcionaria señaló que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, reafirmó su compromiso de impulsar entornos laborales más justos, seguros e inclusivos, promoviendo el bienestar y la dignidad de todas y todos los tamaulipecos.