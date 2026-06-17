Tampico,Tamaulipas.- La tormenta tropical Arthur continúa fortaleciéndose en aguas del noroeste del Golfo de México, convirtiéndose oficialmente en el primer ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2026.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, el sistema se localiza cerca de las costas de Texas y Luisiana, donde ya provoca lluvias intensas, tormentas eléctricas y condiciones marítimas adversas. Aunque por el momento su trayectoria principal no apunta hacia territorio tamaulipeco, autoridades y especialistas mantienen un monitoreo constante debido a la cercanía del fenómeno con la región del Golfo.

Arthur se formó a partir de una amplia zona de baja presión que durante varios días generó precipitaciones significativas en el sur de Estados Unidos. Los pronósticos indican que podría seguir ganando intensidad mientras permanece sobre aguas cálidas.

En Tamaulipas, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantenerse informados mediante canales oficiales, especialmente en municipios costeros como Matamoros, San Fernando, Soto la Marina, Aldama, Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 inició oficialmente el pasado 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre, periodo durante el cual se prevé una actividad ciclónica superior al promedio.