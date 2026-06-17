Aldama, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal aseguraron un arma de fuego luego de atender un reporte emitido por el C5 sobre un vehículo sospechoso que circulaba rumbo al municipio de Aldama.

De acuerdo con el reporte, durante recorridos de seguridad y vigilancia los agentes recibieron la alerta sobre un automóvil marca Sonata, conducido por una mujer, que presuntamente transportaba armas y que había salido de la zona fronteriza con dirección a Aldama por la carretera Soto la Marina–Aldama.

La unidad fue ubicada posteriormente en una tienda de conveniencia, donde los elementos confirmaron que coincidía con las características señaladas.

Tras realizar una inspección preventiva, localizaron en el interior del vehículo un arma corta color negro, marca Taurus, abastecida con un cargador con seis cartuchos útiles.

La conductora, el arma y el automóvil fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de determinar la situación legal correspondiente.