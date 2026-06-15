Todo indica que Samuelon de Nuevo León ya no cumple las expectativas de los Morenos.

Es un hecho que el Gobernador SAMUEL GARCIA ya no le sirve ni de aliado al partido guinda en tierras regias, la muestra es que fueron los diputados de MORENA los que pidieron se iniciara el juicio político en contra del mandatario estatal.

Eso sí es maldad, ¡mira que echarle a perder al gobernador su modo party que estaría durante todo el mes para disfrutar de la fiesta futbolera!

Sea como sea, el caso es que la solicitud de juicio político interpuesta por los diputados de Morena en contra de SAMUEL GARCIA ya está en proceso, al Gobernador de Nuevo León le marcaron 16 días para que se presentara a dar cuenta de los señalamientos que pesan en su contra y aclarar la situación.

Dijo SAMUEL que como estaría en modo party, desde la inauguración del Mundial de Futbol hasta la final, no atendería asuntos relacionados con su función y si algo se ofrecía que se comunicaran con EVENCIO HERNANDEZ LOPEZ, su secretario particular.

Pues resultó que, si se ofreció, peor aún, pero el asunto no lo podrá resolver solo EVENCIO, y es que a SAMUEL GARCIA ya le comunicaron que tendrá que comparecer, presencial o por escrito, ante el Congreso local donde deberá defenderse de las acusaciones que le hacen los morenos.

Y aunque EVENCIO atienda esa situación como particular, SAMUEL se verá obligado a dejar su modo party para reunirse con sus asesores y cuerpo jurídico, casi a diario, para estructurar la estrategia de su defensa ante el poder legislativo, por lo tanto, es un hecho que ya se le acabo el modo party al Gobernador de Nuevo León.

SAMUEL lleva todas las de perder, quien sabe hasta donde sea culpable de todos los actos de corrupción por los cuales le señalan, pero su situación esta complicada toda vez que el partido Movimiento Ciudadano no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para defender al gobernador fosfo fosfo emanado de sus filas.

No cuenta SAMUEL con la mayoría en el congreso local y sus aliados, con los que él contaba para salir avante de cualquier adversidad, ahora son los que le están señalando de corrupto, los panistas y priistas solo se sentaron en el balcón para ver pasar el cadáver de su rival político y, por lo que se ve, eso no tarda en suceder, pues puede proceder el desafuero y luego su dimisión al cargo de GARCIA.

Esta SAMUEL a un año y meses de entregar el poder, pero el golpe le llegó antes de que diera inicio el proceso electoral, por lo tanto, él no podrá dejar a un sucesor, si pensaba cederle la estafeta a su esposa MARIANA, aprovechando que la ley anti nepotismo entrará en funciones para todos los partidos hasta el 2030. Se ve muy difícil que suceda una herencia de ese tamaño, porque hasta la misma MARIANIS, como GARCIA llama a su mujer, también tiene señalamientos a los cuales tendrá que responder.

En fin, la situación es que con el asunto del juicio político que enfrentara SAMUEL GARCIA, Gobernador de Nuevo León, toda vez que sus ex aliados de Morena le acusan de corrupto, queda más que claro que en política nada está escrito, que ningún encumbrado se debe confiar púes cuando a sus aliados ya no les sirve no solo le dejan solo, sino que son los primeros en echarle a perder la fiesta.

Así como a SAMUEL GARCIA que, por culpa de los Morenos regios, todo indica que se le acabó el modo party.