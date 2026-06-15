Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, acompañó al gobernador Américo Villarreal Anaya durante la ceremonia de Honores a la Bandera, realizada en la cancha de fútbol “Enrique Borja”, espacio recientemente rehabilitado con el propósito de fortalecer la práctica deportiva y promover la convivencia entre las juventudes tamaulipecas.

En el marco de este evento, se reconoció el esfuerzo, talento y dedicación de las y los jóvenes que han sobresalido en competencias deportivas, científicas y tecnológicas, obteniendo un total de 187 medallas que colocan en alto el nombre de Tamaulipas a nivel nacional e internacional.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo integral de las nuevas generaciones, brindándoles herramientas y oportunidades para alcanzar sus metas personales y profesionales.

Con iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación, el deporte y la innovación, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de seguir respaldando a la juventud, generando espacios que favorezcan su crecimiento y permitan que más jóvenes representen con orgullo a nuestra entidad.