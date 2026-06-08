Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron restos óseos humanos y prendas de vestir en una brecha al sur de Reynosa. El hallazgo, realizado durante una jornada de búsqueda acompañada por la Guardia Estatal, fue notificado a la Fiscalía de Tamaulipas para el levantamiento de indicios e identificación de las víctimas.

Reynosa, Tamaulipas.– Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron restos óseos humanos y diversas prendas de vestir durante una jornada de búsqueda realizada en una zona despoblada ubicada al sur de Reynosa.

El hallazgo ocurrió la tarde del viernes en una brecha situada a espaldas del sector Las Anacuas, entre el Viaducto Reynosa y el Libramiento Sur II, donde las labores fueron acompañadas por elementos de la Guardia Estatal.

La presidenta del colectivo, Edith González, informó que en el sitio fueron encontrados restos óseos con aparentes indicios de exposición térmica. Tras iniciar trabajos de excavación, las madres buscadoras localizaron cientos de fragmentos humanos, además de diversas prendas de vestir que podrían contribuir a la identificación de la víctima o víctimas.

Entre los objetos encontrados destacan una camiseta azul con la leyenda “REY MEX BRA Operador”, una playera negra de manga corta de la marca Croft & Barrow y un fragmento de tela color azul cielo tipo cubrebocas.

González explicó que esta actividad correspondió a la búsqueda número 71 realizada por el colectivo durante 2026 y representó el hallazgo positivo número 26 en lo que va del año.

Tras el descubrimiento, integrantes de la agrupación notificaron a las autoridades correspondientes para que se efectuara el acordonamiento del área y el procesamiento de la escena por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

La representante del colectivo hizo un llamado a las familias que tienen algún ser querido desaparecido para que revisen las prendas localizadas y, en caso de reconocer alguna, se acerquen a las autoridades para aportar información que pueda ayudar en el proceso de identificación.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad de los restos localizados y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Reportero | Julio Manuel Loya Guzmán y Bernardo DlaRosa Cast

La Región Tamaulipas

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