Iniciando el periodo de campaña, del 5 de junio al 4 de julio, para el relevo de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, salió a relucir el nombre de José Alejandro Llanas Alba, quien fue coordinador de deportes en el gobierno municipal de Francisco García Cabeza de Vaca en Reynosa, al estar inscrito en una de las dos planillas registradas.

Nacido el 24 de junio de 1978 en Río Bravo y miembro activo del PAN desde el 2003, Llanas de Alba fue registrado el pasado 22 de mayo en la planilla de Gloria Garza Jiménez y César Verástegui Ostos, junto con Marcelina Orta Coronado, Gerardo Peña Flores, Ubaldina Polanco Reséndez, Magdalena Hernández Meléndez y Encarnación Peña González.

También el 22 de mayo, Omeheira López Reyna y Francisco Javier Garza de Coss, registraron su planilla, integrada por Maribel Medina García, Jorge Luis Arteaga Nieto, Idalia Guzmán Vázquez, Jesús Torres Herrera, Myrna Flores Cantú y Ricardo Sosa Rangel.

Pero el 25 de mayo, Llanas de Alba fue sustituido por Armando Becerra del Toro, a solicitud de Garza Jiménez. Un cambio dentro del término legal, pues la aprobación de ambas planillas por parte de la Comisión Estatal a cargo de la elección, fue hasta el 5 de junio.

Ahí hubiera quedado todo, pero “alguien” recordó que, en mayo de 2025, el gobierno norteamericano informó que “Grupo Jala Logística”, propiedad de Llanas Alba, habría mantenido relaciones comerciales o financieras con uno de los grupos del crimen organizado en Reynosa.

Por el “timing” político en que fue hecha, la filtración fue hecha con mala leche para torpedear la línea de flotación del proyecto de Gloria y el Truko, a pesar de que Llanas Alba no forma parte de la planilla que será votada.

Dicho de otra manera, el golpe fue lanzado para favorecer a la planilla, de Omeheira y Garza de Coss, identificada con los hermanos Cabeza de Vaca, quienes pretender seguir controlando al panismo de Tamaulipas, a pesar de ser ellos los causantes de la fractura y debacle del blanquiazul.

Más allá del gazapo de registrar a Llanas Alba, sin tomar en cuenta el pasado inmediato que relaciona a sus empresas con un grupo delictivo, aunque haya sido sustituido en tiempo y forma, el golpeteo interno refleja la división que vive el PAN, secuestrado desde 2016 por Cabeza de Vaca. Cuya imagen en las oficinas del partido, acompañó el registro de las planillas, destacando el culto a la personalidad y/o el temor al ex mandatario.

Sabiendo que el obús disparado afecta la unidad del blanquiazul, cuando más la necesita para salir del barranco electoral en que se encuentra, queda claro que los Cabeza de Vaca no tienen como prioridad un partido competitivo en Tamaulipas, como lo fue durante muchos años.

Lo que refleja la exposición del registro de Llanas Alba, es la intención de Ismael y Francisco de seguir controlando al PAN a toda costa. Ya veremos si en la jornada electoral del próximo domingo 5 de julio, las y los panistas que han sido excluidos por el cabecismo, tienen la voluntad para retomar el control del CDE, votando por la planilla de Garza Jiménez y Verástegui Ostos.

De lo contrario, Francisco Javier seguirá moviendo los hilos del blanquiazul desde Texas, en donde se encuentra prófugo de la justicia mexicana. Pleito familiar que me recuerda la película protagonizada por Meryl Streep y Dustin Hoffman, estrenada en 1979: (Ted) Kramer vs (Joanna) Kramer, ganadora de 5 premios Óscar.

Por cierto, Llanas Alba fue diputado federal en la LXII Legislatura, en donde compartió créditos con Glafiro Salinas Mendiola, Humberto Prieto Herrera, Carlos García González, Marcelina Orta Coronado y Germán Pacheco Díaz.

Cambiando de canal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dirigida por DÁMASO ANAYA ALVARADO, obtuvo una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la elaboración de bioplásticos que sirven para la recuperación de suelos erosionados.

Al respecto, el investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán, Dr. RUBÉN SANTIADO ADAME, informó que la patente fue otorgada en noviembre de 2025 y recientemente se recibió el documento oficial por parte del IMPI, para el proyecto denominado: “Proceso de elaboración de polímeros naturales portadores de nutrientes orgánicos para uso en suelos”.

El coordinador de la carrera de Ingeniería Química de esta institución explicó que se ha desarrollado un biomaterial portador de nutrientes, el cual tiene la capacidad de degradarse y liberar estos elementos de forma gradual en el suelo. Dijo que la investigación busca impactar directamente en la agricultura y la biotecnología, para ayudar a disminuir los efectos de la sequía.

Mientras que, en Matamoros, el alcalde BETO GRANADOS FAVILA, ratificó su compromiso de cercanía con la comunidad educativa del municipio, al participar en ceremonias de graduación de nivel primaria y encabezar la entrega de tarjetas de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” a estudiantes de la Preparatoria Federal por Cooperación “Ricardo Flores Magón”.

El presidente municipal acudió como padrino de generación a las ceremonias de graduación de las escuelas primarias Virginia Abigail Garza López y Gregorio Garza Flores, donde acompañó a las y los alumnos que concluyeron su educación primaria, reconociendo el esfuerzo de estudiantes, padres de familia y docentes.

Durante su mensaje, destacó que la educación es una de las herramientas más importantes para transformar la sociedad y construir un mejor futuro para Matamoros “Estoy seguro que frente a mis ojos se encuentran los futuros médicos, maestros, ingenieros y servidores públicos que en unos años estarán construyendo el futuro de nuestra ciudad”, dijo BETO GRANADOS a las y los alumnos de primaria.

Asimismo, reconoció el trabajo de directivos, maestras y maestros de ambas instituciones por su compromiso en la formación académica y humana de las nuevas generaciones