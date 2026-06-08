Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Ante el creciente uso de herramientas de Inteligencia Artificial para buscar orientación emocional, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para evitar que estas plataformas sean utilizadas como sustituto de la atención profesional en salud mental.

Las autoridades señalaron que, si bien la Inteligencia Artificial puede ofrecer información, orientación general y apoyo en determinadas situaciones, no cuenta con la capacidad para reemplazar la evaluación, el acompañamiento y el tratamiento que brinda un psicólogo o especialista en salud mental.

Entre las principales recomendaciones destacan utilizar la IA únicamente como una herramienta complementaria, buscar ayuda profesional cuando las emociones o problemas personales afecten las actividades cotidianas, y evitar compartir información sensible o datos personales en plataformas digitales cuyo manejo y almacenamiento de información puede ser desconocido para los usuarios.

La Guardia Estatal Cibernética también exhortó a la población a fortalecer la comunicación con familiares, amigos y personas de confianza, ya que el contacto humano continúa siendo un factor fundamental para el bienestar emocional.

Asimismo, recomendó establecer límites en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial y recurrir a líneas de apoyo o servicios de emergencia en caso de enfrentar una crisis emocional o situación de riesgo.

La dependencia destacó que el avance tecnológico ha generado nuevas formas de interacción entre las personas y los sistemas digitales; sin embargo, enfatizó que la tecnología debe utilizarse de manera responsable y consciente, especialmente cuando se trata de temas relacionados con la salud mental.

Para recibir orientación, la Guardia Estatal Cibernética pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 834 318 62 32, extensión 16099.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

La Región Tamaulipas

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