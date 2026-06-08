Agencia ANTAM.

Reynosa, Tamaulipas.– La temporada de graduaciones del ciclo escolar 2025-2026 generará una derrama económica estimada en más de 154.6 millones de pesos en Reynosa, convirtiéndose en uno de los periodos de mayor movimiento para el comercio y los servicios de la ciudad, informó la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

De acuerdo con las proyecciones del organismo empresarial, alrededor de 50 mil 157 estudiantes concluirán sus estudios en los diferentes niveles educativos durante este ciclo escolar, lo que impulsará la demanda de productos y servicios relacionados con ceremonias, festejos y eventos de graduación.

La CANACO destacó que la derrama económica prevista para Reynosa representa aproximadamente el 21.5 por ciento del gasto total estatal generado por esta temporada, consolidando al municipio como uno de los principales motores económicos de Tamaulipas en estas fechas.

Según las estimaciones, el nivel de Educación Superior aportará la mayor derrama económica con 39.2 millones de pesos, seguido por Primaria con 37.4 millones, Media Superior con 31.2 millones y Secundaria con 31.3 millones de pesos. Por su parte, el nivel Preescolar generará alrededor de 8.9 millones de pesos.

A nivel estatal, se estima que 236 mil 765 alumnos concluirán sus estudios durante el ciclo escolar 2025-2026, lo que representará una derrama económica superior a los 717 millones de pesos en Tamaulipas.

El presidente de CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa, señaló que las graduaciones se han convertido en una de las temporadas más importantes para la actividad comercial debido al impacto que generan en diversos sectores productivos.

“Las graduaciones son mucho más que una celebración académica; representan una oportunidad para fortalecer el comercio local y generar actividad económica para cientos de empresas familiares y prestadores de servicios”, expresó.

Entre los sectores más beneficiados se encuentran estudios fotográficos, florerías, joyerías, boutiques, renta de togas y birretes, salones de eventos, restaurantes, estéticas, servicios de transporte, renta de mobiliario y papelerías.

La cámara empresarial explicó que los estudiantes de educación media superior y superior suelen registrar los mayores gastos debido a la organización de bailes de graduación, adquisición de anillos conmemorativos y contratación de servicios especializados, lo que incrementa el consumo en actividades relacionadas con eventos sociales.

Finalmente, CANACO Reynosa exhortó a las familias a realizar sus compras en establecimientos formales de la ciudad para fortalecer la economía local, apoyar la generación de empleos y respaldar a las pequeñas y medianas empresas que dependen de esta importante temporada comercial.

La Región Tamaulipas

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