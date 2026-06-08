Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este domingo en el fraccionamiento Los Lagos Residencial, luego del colapso de una estructura en una vivienda en construcción, accidente que dejó como saldo preliminar cinco trabajadores lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura de concreto colapsó mientras se realizaban labores de construcción en el inmueble, atrapando y lesionando a varios albañiles que se encontraban trabajando en la obra.

Al lugar acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como elementos de Protección Civil y corporaciones de auxilio, quienes brindaron atención inmediata a los heridos y coordinaron las maniobras de rescate y evaluación de riesgos para evitar nuevos incidentes.

Los trabajadores lesionados fueron valorados por personal médico y posteriormente trasladados para recibir atención especializada debido a la gravedad de algunas de las lesiones reportadas. Hasta el cierre de esta información no se reportaban personas fallecidas.

El accidente generó expectación entre vecinos del sector residencial ubicado al poniente de la capital tamaulipeca, donde permanecieron varias unidades de emergencia durante las labores de auxilio.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron el colapso de la estructura y establecer si la obra cumplía con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de trabajos.

El área permaneció acordonada mientras especialistas realizaban las inspecciones correspondientes y recopilaban evidencias para esclarecer los hechos.

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