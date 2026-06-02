MATAMOROS, Tamaulipas.– Un total de 350 tortugas de distintas especies fueron aseguradas por autoridades ambientales en Matamoros, luego de ser detectadas dentro de paquetes que eran enviados bajo la descripción de “juguetes”.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el hallazgo fue posible gracias al reporte realizado por una empresa de paquetería, que alertó sobre el contenido sospechoso de varios envíos.

Durante la inspección, las autoridades encontraron a los ejemplares confinados en recipientes de reducido tamaño y envueltos en calcetines, en condiciones que comprometían seriamente su supervivencia.

Como resultado del maltrato y las condiciones de transporte, 25 tortugas casquito fueron localizadas sin vida al momento de la revisión.

Las restantes fueron trasladadas a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en Matamoros, donde recibirán atención especializada y permanecerán bajo resguardo.

La Profepa recordó que el tráfico ilegal de fauna silvestre representa una grave amenaza para la biodiversidad y constituye un delito sancionado por la legislación ambiental mexicana.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

La Región Tamaulipas

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