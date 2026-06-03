Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno de Tamaulipas rechazó de manera categórica las afirmaciones publicadas por el diario estadounidense Los Angeles Times en relación con el gobernador Américo Villarreal Anaya, al asegurar que se trata de señalamientos sin sustento documental ni pruebas verificables.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, el coordinador general de Comunicación Social del Gobierno estatal, Gerardo Algarán, calificó la publicación como una serie de acusaciones graves que carecen de evidencia que las respalde.

“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por Los Angeles Times sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya”, expresó el funcionario.

Asimismo, sostuvo que no existen documentos, expedientes, resoluciones o pruebas verificables que acrediten lo señalado en la publicación del medio estadounidense.

El vocero estatal afirmó que las versiones anónimas, rumores o especulaciones no pueden considerarse hechos comprobados y subrayó que cualquier acusación debe estar respaldada por evidencia objetiva.

“El Gobierno de Tamaulipas reitera que la verdad se demuestra con pruebas y que las insinuaciones no sustituyen a los hechos”, señaló.

Hasta el momento, la administración estatal mantiene su postura de rechazo a las acusaciones y sostiene que la información difundida carece de elementos que permitan corroborar los señalamientos realizados contra el mandatario tamaulipeco.