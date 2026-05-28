Solo nos falta que comiencen a proyectar a su prócer Francisco García Cabeza de Vaca, o saquen del penal gringo a García Luna para que los abandere.

El PAN sigue dando tumbos, descabezado, sin brújula y sin propuesta seria rumbo a la elección del 2030. Viven de ocurrencias, brincando de un personaje mediático a otro tratando de fabricar liderazgos instantáneos.

Como dice la voz popular, andan haciendo “fuera del hoyo”.

Esta semana almorzamos con los embates de la caballería azul, candidateando y proponiendo a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aprovechando el ruido mediático de los agentes de la CIA que tenía clandestinamente operando en esa entidad.

El conflicto con Morena y el gobierno federal le dio exposición nacional y de inmediato el panismo comenzó a venderla como presidenciable.

Buscan inflarla como la gran figura opositora, cuando hasta hace unos días su triste figura no le garantizaba ni una diputación federal plurinominal.

Hicieron lo mismo con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, tras el asesinato de su marido presidente. La hacían candidata presidencial por su ejemplo de “valentía” para enfrentar al sistema. Se desinfló.

Otro intento fallido en la urgencia de figuras, fue la de Ricardo Salinas Pliego luego de enfrentarse con la federación porque le cobraban impuestos. Lo pintaron igual como el valiente capaz de derrotar a Morena con su dinero, medios y discurso grosero antimorena.

Cero y van tres. No “pegaron” figuras efímeras creadas por redes luego de incidentes en su entorno. No hallan una bandera de arrastre popular.

El PAN quiere vivir del escándalo y la victimización, un gobernante que choca con Morena, alcaldesa que sale en televisión a la que quieren vender como fenómeno ciudadano, o un empresario que se pelea con Hacienda porque no quiere pagar impuestos.

Es tiempo que sienten cabeza, que trabajen en plataforma, propuesta de gobierno, programas, y no en ataques sistemáticos contra un gobierno y un partido al que no han podido reducir en ocho años.

Los globos que han querido levantar terminaron por desinflarse antes de despegar. Con su estrategia pareciera que quieren seguir en la oposición por varios sexenios más.

Ha fracasado en tres intentos por crear una figura que le dé “calorcito” para enfrentar siquiera el proceso intermedio del 2027.

La aprobación sigue siendo muy alta para la Presidenta Sheinbaum. De acuerdo con trabajo demoscópico de Enkoll realizado para El País y W Radio -contrincantes acérrimos de la 4T-, la aprobación anda en 68 por ciento a dos años de ganar la elección.

Los garbanzos de a libra no se dan todos los días. Por estos lares no volverá el fenómeno de los “vientos del cambio” del cabecismo.

Ni el clásico ejemplo de Magdalena Peraza Guerra, quien en 2010 ganó por el PAN la Presidencia de Tampico, luego que el PRI, por el cual era diputada, se negó a registrarla. Tres años después volvió al edificio municipal abanderada por el PRI-Verde y Nueva Alianza.

Los fenómenos como Fernando San Pedro Salem, de Tampico, no son de cada trienio. Fue un líder nato que abanderó las necesidades de los más vulnerables pese a él tener resueltos sus problemas económicos. Dos veces llegó a la alcaldía, una postulado por el PRI y otra por el PPS.

Hoy los panistas se cobijan con el partido en formación Somos México luego de la derrota de la presidencial 2024. No es de esperar que crezcan si no le dan en el codillo de las emociones a los ciudadanos de abajo.

No pegaron con Marea Rosa, Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México, Sí por México, Poder Ciudadano y otros disfraces de sociedad civil.

Tendrán que reinventarse y no solo cambiar el logotipo. Los votos están entre el polvo y lodo de las colonias populares. Hay que ir por ellos.

Y este viernes la 66 legislatura de Tamaulipas aprobará en pleno la reforma electoral para acoplarla con el ordenamiento federal. El dictamen está listo. En conjunto se analizaron cuatro iniciativas entre ellas la enviada por el Gobernador Américo Villarreal.

Los municipios “grandes” como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, El Mante, Altamira, Madero y Tampico se quedarán con 15 regidores, diez de mayoría y cinco de RP. El billete que ahorren en nómina quedará en los mismos ayuntamientos.

La mayor parte de municipios, 30 a 50 mil habitantes, tendrán seis regidurías, cuatro de mayoría y dos de minoría. Nada de dos síndicos. Para que los aspirantes le vayan tanteando, las planillas deberán contener igualdad de género.

Ningún alcalde ni regidores deberán ganar más que la Presidenta de México o el Gobernador. Tampoco los consejeros y magistrados electorales.

Por la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado se reunió con seleccionados del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de Investigación y Posgrado del Pacífico, Delfín 2026, en que destacó que participan 354 estudiantes salientes, de los cuales 191 realizan movilidad presencial.

Por el Partido Verde dicen que tienen resuelta la propuesta de candidatos de RP a diputados locales: No.1 Manuel Muñoz Cano; No.2 Manuel Muñoz Hinojosa…