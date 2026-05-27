-A través del programa Lazos del Bienestar, se impulsan campañas de concientización, atención veterinaria y acciones comunitarias para promover el cuidado responsable de las mascotas

Mayo 27 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el compromiso de promover comunidades más humanas, solidarias y responsables, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, a través del programa Lazos del Bienestar, continúa impulsando acciones enfocadas en el cuidado y protección de las mascotas, reconociendo que el bienestar animal contribuye al desarrollo integral de las familias y la comunidad.

En distintos polígonos del programa se han realizado jornadas de entrega de croquetas, vacunación antirrábica, brigadas de atención y actividades de concientización sobre el cuidado animal, a las que jóvenes, familias, voluntarios y asociaciones civiles se han unido con el propósito de ayudar a quienes no tienen voz.

Dichas acciones buscan fomentar entre la población una cultura de respeto, empatía y responsabilidad hacia los animales de compañía, promoviendo su cuidado digno como parte de una convivencia más sana y armoniosa.

El bienestar animal contribuye a generar entornos más seguros y solidarios, además de fortalecer la convivencia familiar y comunitaria. Por ello, Lazos del Bienestar trabaja de manera cercana con la ciudadanía para crear conciencia sobre la importancia de proteger y atender de manera responsable a las mascotas.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas y el programa Lazos del Bienestar reafirman su compromiso de seguir construyendo comunidades más conscientes, participativas y comprometidas con el bienestar de todos los seres vivos.