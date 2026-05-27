El diputado federal Adrián Oseguera Kernión está siendo objeto de ataques mediáticos, en la ruta hacia el proceso electoral 2027 en Tamaulipas. ¿La razón? Sus adversarios internos, (fuego amigo), lo ven como una figura política de mucho peso en el bastión turístico y petrolero del sur tamaulipeco.

No lo golpean por cualquier cosa: el pecado de este personaje que ha sabido honrar como poco la directrices nacionales de MORENA, y construir sin aspavientos una constancia política de tres triunfos consecutivos sobre el PAN cabecista, hoy padece una guerra sucia de quien en el 2024, se benefició de una estructura municipal construida a lo largo de seis años.

Cegados por la impotencia de quienes añaden a su fracaso maderense, un terco pasado que les sale al paso por todos lados, los autores del golpeteo, están asustados. Y buscan a como de lugar encontrar culpables de su naufragio político.

Lamentablemente, el asunto trasciende a lo estatal y nacional.

Quienes hoy instrumentan desde las sombras el asedio contra AOK, boicotean la política de unidad y cohesión propuesta desde Palacio Nacional por la Presidenta Sheinbaum. Se contraponen al gobierno incluyente y humanista del gobernador AVA. Y buscan torpedear el mensaje claro y preciso de la dirigente nacional del morenismo Ariadna Montiel.

Perdieron la brújula, y se olvidaron por completo de que el verdadero enemigo no está adentro de MORENA, sino que respira e instrumenta fake news desde Texas.

Aunque hasta cierto punto, lo que está ocurriendo en Madero, no es cosa de extrañarse. Llegar al sitio donde está, para Oseguera nunca ha sido fácil.

Sobre todo si sabemos que para ganar la alcaldía, AOK tuvo que derribar muros legaloides en temas electorales, así como diatribas y ataques desde el bastión panista y cabecista. Hoy Adrián enfrenta el oleaje interno de quienes no han podido crecer. Y sienten pasos en la azotea, ante la nostalgia ciudadana por la corrección del rumbo.

La historia de los acontecimientos maderenses es clara y contundente, al igual que la marea vomita sobre el litoral sus desperdicios. En el sur petrolero hay algo que no funciona, pero eso no es culpa de AOK, un alcalde que en un alarde de disciplina y de buena fe, hizo lo necesario para que triunfara su sucesor.

Por lo demás, la radiografía de los logros y resultados 2018-2024, es inocultable.

Un lectura objetiva, sin caer en apasionamientos o rencores, revela un trabajo impecable de dos periodos consecutivos de poder municipal, por parte de un alcalde que supo construir un enorme capital político y ciudadano. En cualquier escenario, una reelección como la de 2018-2021; 2021-2024, no se logra en automático. Atrás de ella hay un gran trabajo de territorio. Pero sobre todo, una vocación social y alianza con las familias trabajadoras y clases medias.

De encontrar una comuna desolada, O.K hizo camino al pavimentar calles olvidadas, reverdecer y reanimar parques olvidados, rescatar miasmas lagunarias en abandono, convirtiéndolas en espejos de desarrollo ecológico y productivo.

Aterrizar todos estos avances, en los tiempos en que el gobernador texano, hoy prófugo de la justicia, ejercía el mando a través de la judicialización de sus adversarios, no fue cosa fácil.

Máxime, cuando Oseguera enfrentó a Cabeza de Vaca, denunciándolo por adquirir un crédito de 4 mil 500 millones de pesos. Semejante recurso, camuflageado para temas de salud, era en realidad mucho dinero para aceitar la maquinaria azul, con la obsesión de perpetuarse en el poder. En ese entonces, nadie más le entró a la vaca por sus cuernos.

Las embestidas del grupo panista más nocivo y perverso en la historia de Tamaulipas y del país, no se hicieron esperar:

Exclusión pública, y amagos por la vía institucional. Hostigamientos sistemáticos contra integrantes del gobierno municipal.

Hoy, en las proximidades de una nueva coyuntura política-electoral, el mar del sur vuelve a agitarse. Un recurrente huracán de poder bate sus alas.

Ahora alguien le hace el juego al PAN desde Madero, golpeando a sus correligionarios. Ya no son los azules. Ahora es el tocayo de Erasmo de Rótterdam, aquel que escribió El Elogio de la Locura.

Ni más ni menos: La estulticia y la imprudencia elevadas a figuras estelares como angustiosa estrategia de sobrevivencia, ante el hundimiento.