Pareciera que los síndromes carcomen su mente, algo enfermizo que lo persigue desde hace años, cuando se metió entre ceja y ceja la idea de ser alcalde de la capital.

Debe traer ansiedad y desesperación por querer acelerar los tiempos, saber un desenlace anticipado.

Son las obsesiones de Don Jorge “Tico” García, otra vez “encuerdado” por ser presidente de Victoria aunque sin decir partido. Ya tiene el poder económico, ahora quiere el político como capricho.

Tiene años en campaña abierta pero esta vez se descaró ante los árbitros INE-IETAM que están ciegos y sordos, ante un proselitismo abierto en que el señor García promete acciones de gobierno. Actúa como si fuera alcalde electo.

Los videos que publica un día sí y otro también, los mítines por barrios y colonias no mienten. Entrega dádivas y habla de acciones concretas de su gobierno, que habrá becas para estudiantes, generación de empleo, que todas las obras públicas serán licitadas, construcción de espacios deportivos, pavimentación de calles, que ahora sí habrá transparencia.

Sabemos de otros adelantados a la jornada electoral, pero no con tanto descaro como “Tico” ¿acaso no constituyen actos anticipados de campaña?. El espíritu de las Ley Electoral es impedir que los acelerados con dinero, estructura o padrinos se adelanten y saquen ventaja sobre los demás.

¿Qué les falta a Sergio Bernal Rojas, del INE, y a Lupe Ramos, del IETAM, para intervenir? ¿que los partidos de enfrente hagan denuncias?.

Anda como burro sin mecate recorriendo caminos, saludando vecinos, tomándose fotos y prometiendo el paraíso como si los árbitros fueran simples adornos burocráticos o ¿es complicidad? ¿acaso demencia institucional?.

De que trae billete y poder de corrupción no hay duda. Hace tres años los jefes del Verde y PT le levantaron la mano como ganador de la encuesta en Victoria, alianza presidida por Morena. Al final echaron reversa pero, como dicen en política, quedó la imagen de “lo que no suena lógico suena metálico”. Alguien extendió la mano.

Extraño el personaje porque no tiene claro qué partido lo cobijaría o si va por la libre. Se siente único, insustituible, tanto que los partidos tendrán que pedirle favor que se deje postular.

Tenemos sobre la mesa una encuesta de la empresa Rubrum, publicada el 22 de mayo sobre intención del voto en Victoria.

Con el más alto porcentaje de posibles candidatos del PAN, coloca a Gloria Garza, Abelardo Perales y Patricia Saldívar.

Por Morena: Alejandra Cárdenas, Katalyna Méndez, Blanca Anzaldúa, Blanca Valles y Gerardo Illoldi.

Verde: Pepe Braña y Hugo Reséndez. No aparece el tal Tico.

Otra de la empresa Arias del 14 de mayo, Morena: José Braña, Lorena Zapata, Gerardo Illoldi, Hubo Reséndez. Tampoco va Tico, y así podemos seguir ¿qué le anima al jovenazo? ¿masoquismo? ¿no tiene en qué gastar sus millones?.

En la praxis, si tiene el respaldo ciudadano no necesita gritar desde tres años antes que quiere ser alcalde. Placearse y regalar bienes y servicios a la gente, es para los inseguros.

Si no hay llamada de atención, jalón de orejas, pronto veremos que la clase política estará en abierta campaña. Vale la pena que, para contener a tanto ambicioso, los árbitros se pongan a hacer su chamba.

El Congreso Tamaulipas trabaja a todo vapor. El jueves 28 hay reunión de comisiones para sostener plenaria el viernes. Va la reforma política en que Tamaulipas armoniza sus leyes con lo federal.

Avanzan los diputados con los finalistas del proceso para nombrar Contralor del Instituto Electoral: Juan Esparza Ortiz, José Ramírez López, Edna Edith Becerra Puente, Juan Carlos Meléndez Medina, Luis Gerardo Charles y Jesús Castillo González.

En Victoria el edil Eduardo Gattás cumple con las audiencias del Día del Pueblo, recomendadas por acuerdo nacional de Morena. En los primeros 5 meses de 2026 ha dado respuesta a más de 350 compromisos contraídos en sus recorridos por territorio.

Hizo llegar 250 paquetes de láminas y material de construcción a 70 familias en situación vulnerable, cerca de cien apoyos en especie como latas de pintura, material deportivo, tinacos y enseres domésticos.

Morena anunció que el 31 de mayo en esta capital militantes se reunirán en Recinto Ferial, Parque Bicentenario y Boulevard Praxedis Balboa, para conmemorar el segundo año del triunfo de la Presidenta Claudia Sheinbaum en las urnas. La cita a las 9:00 horas.

Los habrá en espacios públicos de otros municipios, algo que quedará en decisión de los alcaldes guindos de a cuánta gente invitan.

En un buscapiés, versión falsa, quedó la presunta asistencia del ex Gobernador Francisco “N” a los funerales de su abogado Javier Coello Trejo en la ciudad de México, como lo habría divulgado un reportero local ¿tanta cercanía con él como para correr riesgo de perder la libertad?.

Cabeza no es de los que arriesgan el pellejo por los amigos. Tampoco anda al filo de la navaja, como es el hecho que huyó a los Estados Unidos días antes de culminar el ejercicio de Gobernador.