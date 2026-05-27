Va para quince días y a como se ven las cosas pasará más tiempo para que alguna autoridad educativa ya se del ala oficial o sindical haga o diga algo respecto al aumento salarial y que en otros tiempos apenas llegaba el 15 de mayo Día del Maestro se anunciaba con bombo y platillo, hoy como se puede apreciar ninguna autoridad del ámbito magisterial ha dicho absolutamente nada.

De igual forma desde luego que llama y mucho la atención que ninguna de las muchas “asociaciones” de maestros existentes se hayan referido al tema, que decir de todas y todos los alborotados que buscan la dirigencia de la Sección 30 y que un día sí y otro también realizan toda clase de reuniones permanecen impávidos.

Lo anterior a querer o no deja muy parado sobre todo al alga sindical pues que se sepa hasta ahora nada a dicho constatando con dicha postura una sospechosa complicidad con el oficialismo.

En ese sentido es lógico el proceder gremial habida cuenta que el dirigente nacional del SNTE ALFONSO CEPEDA SALAS cobra como senador de la república por MORENA y pues ni modo que se ponga los guantes en contra de la SEP de MARIO DELGADO entiéndase por esto la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ni pensarlo siquiera, en pocas palabras el sometimiento magisterial es absoluto.

En medio de esta agachona actitud sabemos que se negocia algo similar al pasado aumentó que se festino a rabiar y fue en el orden del 9%, al respecto nos confirman que ni siquiera ha llegado la minuta de los acuerdos realizados entre las facciones de la

SEP-SNTE a nivel nacional y como citamos líneas arriba el tema según se ve va para largo, al tiempo.

Al respecto pudiera ser que la razón para la lentitud del anuncio salarial sea porque la presidenta anda super ocupada con temas de desafueros, extradiciones, narcopolítica, traición a la patria y defensa de la soberanía entre otras muchas cosas, para ella sin duda prioritarias y pues los maestros que se aguanten, ahí es el “trabajo” del agachón dirigente nacional del SNTE PONCHO CEPEDA, en tanto MARIO DELGADO debe de anda más preocupado que por sus nexos con el huachicol y otras ilegalidades vaya a ser reclamado por las autoridades gringas, en fin que el anuncio puede esperar todo el tiempo.

En tanto por supuesto que fuera de todo contexto y como si las y los mexicanos no supieran la clase de fichitas que son el Director General de PEMEX VÍCTOR RODRÍGUEZ y el Secretario de Organización de MORENA ANDY LÓPEZ BELTRÁN quienes como bien se sabe fueron depuestos de sus respectivos cargos, la presidenta SHEINBAUM haya calificado su trabajo como excelente en el caso del primero y buenisimo en el caso de ANDY siendo ambos como se ha dicho hasta el cansancio, un par de corruptos sin contar el pésimo desempeño desarrollado durante su gestión, pese a esto el morenismo se cansa de decir, “nosotros somos diferentes” y sin duda si, son peores y de ello, hay constancia.

En otro tema en representación del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el secretario de Energía estatal WALTER JULIÁN JIMÉNEZ destacó el plan de desarrollo estatal con la integración y desarrollo de plantas de bioetanol a base de sorgo. Durante el acto protocolario, el titular de la SEDENER resaltó qué bajo la visión el trabajo del gobernador VILLARREAL se ha impulsado el desarrollo de la economía circular con la producción de combustibles alternativos como los obtenidos a partir de proceso de pirólisis y los biocombustibles a partir de la producción de bioetanol a partir del sorgo rojo, ambos proyectos estarán posicionados en puntos estratégicos de la entidad.

Asimismo el funcionario agregó que se tendrá la participación de la Secretaría de Energía y del Instituto Mexicano del Petróleo puesto que cuentan con el respaldo de la federación.

En tanto en medio de un marco mundialista que alienta el gobierno de Victoria y el Sistema DIF Municipal, el alcalde LALO GATTAS BÁEZ y su esposa LUCY de GATTAS, realizaron la entrega de uniformes a alumnos y maestros de las 12 escuelas primarias que disputarán la Copa Mundial 2026 a partir de hoy.

Con la idea de jugar con pasión y respeto y orgullo por sus escuelas LUCY y LALO junto a empresarios patrocinadores entregaron playeras réplicas de selecciones reafirmando el compromiso de trabajo entre la IP e instituciones en favor de la niñez y sociedad.

El edil local se sumó al reconocimiento empresarial por invertir en el deporte y futuro de Victoria, conminando a los participantes a disfrutar la experiencia, jugar con pasión, diviértanse, hacer amigos y representar con orgullo los colores de su equipo y escuela en este torneo mundialista escolar.