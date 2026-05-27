Cd.Victoria,Tamaulipas.-La selección Sub-15 de Tamaulipas escribió una página dorada en el deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la Olimpiada Nacional 2026, tras vencer a Coahuila en una emocionante final.

El triunfo del representativo tamaulipeco fue celebrado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien reconoció el talento, disciplina y entrega de las y los jóvenes deportistas que pusieron en alto el nombre de Tamaulipas a nivel nacional.

“¡Muchas felicidades, CAMPEONES TAMAULIPECOS! Hoy nuestra selección Sub-15 conquistó la medalla de ORO en la Olimpiada Nacional 2026 al vencer a Coahuila. Me llena de orgullo ver el talento, la entrega y el corazón de nuestras y nuestros jóvenes que hoy ponen en alto el nombre de Tamaulipas”, expresó el mandatario estatal.

La destacada actuación del equipo Sub-15 refleja el crecimiento deportivo de Tamaulipas y el trabajo que entrenadores, familias e instituciones realizan para impulsar a las nuevas generaciones en competencias nacionales.

Con este campeonato, Tamaulipas reafirma su presencia como una de las entidades con mayor proyección deportiva juvenil del país, demostrando carácter, disciplina y pasión dentro de la cancha.

La victoria fue celebrada por aficionados y autoridades deportivas, quienes reconocieron el esfuerzo de cada jugador que defendió los colores del estado hasta alcanzar el máximo podio nacional.