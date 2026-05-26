-Con estas acciones se involucra a las familias como agentes de cambio

Mayo 26 de 2026

Altamira, Tamaulipas.- Atendiendo la convocatoria del Concurso Nacional “Somos el Cambio” 2026, adolescentes en conflicto con la Ley Penal, que cumplen sanciones no privativas de la libertad en el municipio de Altamira, elaboraron y donaron camas para mascotas con materiales reciclados.

Los artículos fabricados fueron entregados a la Dirección de Bienestar Animal de Altamira, institución que brindó una plática informativa a las y los menores de edad y sus familias sobre el cuidado de la fauna.

Esta colaboración entre el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes y la instancia municipal previamente mencionada genera cambios positivos en la comunidad al involucrar a las familias como agentes de cambio.

A través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) implementa medidas de carácter socioeducativo que permiten una reinserción social efectiva.