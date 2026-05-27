México.-El fenómeno conocido como “Niño Godzilla” volvió a generar preocupación entre especialistas meteorológicos por los posibles efectos extremos que podría provocar en México durante los próximos meses, principalmente en forma de lluvias intensas en el sur del país y olas de calor prolongadas en el norte.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Tamaulipas figura entre las entidades con mayor riesgo de afectaciones derivadas de este fenómeno climático, especialmente por temperaturas extremas, sequías y reducción en la disponibilidad de agua.

¿Qué es el “Niño Godzilla”?

“El Niño” es un fenómeno climático originado por el calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico, lo que altera patrones atmosféricos y modifica las lluvias y temperaturas en distintas regiones del mundo.

Cuando ese calentamiento supera niveles excepcionales —más de 2.5 grados centígrados por encima de lo habitual— algunos científicos y medios lo denominan “Niño Godzilla”, término popularizado por el investigador de la NASA Bill Patzert tras los eventos históricos de 1982-1983 y 1997-1998.

Aunque no se trata de una clasificación oficial, el término se utiliza para describir episodios particularmente intensos del fenómeno.

¿Cómo afectaría a Tamaulipas?

Especialistas advierten que el norte de México podría resentir con mayor fuerza los efectos relacionados con calor extremo y sequía. Entre los estados bajo vigilancia se encuentran Tamaulipas, además de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Principales riesgos para Tamaulipas:

Incremento de temperaturas y olas de calor.

Disminución de lluvias en varias regiones.

Reducción en niveles de presas y escurrimientos.

Afectaciones al sector agrícola y ganadero.

Mayor presión sobre el abastecimiento de agua potable.

Incremento del riesgo de incendios forestales y pérdidas de cultivos.

¿Existe algún beneficio?

Aunque el panorama general apunta a condiciones adversas para el norte del país, algunos especialistas señalan que ciertos periodos de inestabilidad podrían favorecer lluvias aisladas durante la temporada ciclónica en el Golfo de México, lo que ayudaría parcialmente a la recuperación de presas y mantos acuíferos.

Sin embargo, el comportamiento del fenómeno todavía puede variar conforme evolucionen las condiciones oceánicas y atmosféricas durante las próximas semanas.

Estados con mayor riesgo de lluvias

Mientras el norte enfrentaría calor y sequía, el sur y la costa del Pacífico podrían registrar precipitaciones más intensas debido al aumento de humedad y actividad ciclónica.

Las autoridades mantienen vigilancia especial en regiones del sur-sureste por posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

El SMN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y sus posibles impactos sobre el territorio nacional.