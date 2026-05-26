En Tamaulipas, durante el primer trimestre de 2026, 1.7 millones de personas se encontraban ocupadas: 36 mil más respecto al primer trimestre de 2025, mientras que la población desocupada sumó 46 mil personas, representando una tasa de desocupación de 2.7%, un punto por arriba del promedio nacional y menor a la registrada en el primer trimestre de 2025.

Datos contenidos en le Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentada este martes, con sus productos derivados por entidad federativa, incluida la gobernada por AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Al respecto, cuando se habla de generación de empleos en Tamaulipas, se tiende a mirar a la Secretaría que encabeza GERARDO ILLOLDI REYES, lo cual representa un gazapo normalizado, cuando la creación de las fuentes de empleo, obedece más al trabajo que realiza NINFA CANTÚ DE ANDAR en la Secretaría de Economía.

Por cierto, cinco días antes, el INEGI presentó otros de sus productos que contienen información valiosa, en este caso, para evaluar el desempeño de nuestras autoridades.

Me refiero a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que se realiza anualmente, en su edición correspondiente a 2025.

Levantada en 46 mil viviendas entre el 31 de octubre y el 16 de diciembre del año pasado, la ENCIG revela datos favorables para el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Verbigracia, 82.3% de la población de 18 años y más dijo estar satisfecha, con los trámites que realizó en las diferentes ventanillas de los gobiernos, en donde Tamaulipas destaca en el cuarto lugar con un 88.1%.

Igualmente, 84.1% de la población consideró que son frecuentes los actos de corrupción, categoría en la que Tamaulipas aparece como el sexto estado con la menor percepción, con el 77.4%.

En este mismo apartado, la tasa de población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción, fue de 15,642 por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional, destacando nuestro estado con la quinta tasa más baja de prevalencia, con 10,813 por cada 100 mil habitantes.

Pero la cereza del pastel para AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se encuentra en el reactivo de la ENCIG que mide la confianza sobre sus gobiernos.

De acuerdo al INEGI, el 40.4% de la población en el país manifestó tener confianza en los gobiernos estatales, categoría en la que Tamaulipas destaca con el 45.7%, colocando al mandatario tamaulipeco en el lugar 8 del ranking nacional, encabezado por SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, de Nuevo León, con el 59.8%, seguido por MANOLO JIMÉNEZ SALINAS, de Coahuila, con el 58.3% y MAURICIO KURI GONZÁLEZ, de Querétaro, con 51.9%.

Finalmente, en dos categorías a Tamaulipas no le va muy bien. Respecto al servicio público de agua, el 8.3% de las y los tamaulipecos manifestó que no es potable, siendo el cuarto porcentaje más bajo en el país. Y sobre el servicio

de policía y la sensación de seguridad que genera, nos situamos en el lugar 22 de la tabla, con 33.2%. Contrastamos con el 60.9% de Yucatán, el 54% de Coahuila y el 53.8 % de Nuevo León, que ocupan los primeros lugares.

Recordemos que el INEGI, no manipula sus encuestas al gusto del cliente, es decir, sus resultados son la neta.

Cambiando de canal, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, DÁMASO ANAYA ALVARADO, encabezó la firma del convenio de revisión salarial correspondiente al año 2026 con el Sindicato Único de Trabajadores de la UAT.

“Este acto representa mucho más que un acuerdo laboral, representa diálogo, confianza y la voluntad compartida de seguir avanzando juntos”, expresó el rector luego de firmar el acuerdo con el secretario general estatal del SUTUAT, EDUARDO SERNA TRISTÁN, y el secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato, FRANCISCO GARCIA ELISEO.

Con la presencia de titulares de los comités directivos sindicales de las secciones norte, centro, sur y Mante, el rector hizo patente el compromiso de continuar trabajando estrechamente con el Sindicato y aseveró que la Universidad no se construye solamente desde las aulas o desde las oficinas directivas, sino que se construye también desde cada trabajador y trabajadora que, con responsabilidad y compromiso, contribuyen al funcionamiento y crecimiento de la institución.

“Hoy damos cumplimiento a lo establecido en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, garantizando que ningún trabajador universitario perciba un salario menor al determinado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos”, asentó el rector, al tiempo de reconocer la disposición, apertura y compromiso institucional del SUTUAT.

“Nada de esto sería posible sin la relación de respeto, comunicación y entendimiento que hemos construido juntos”, añadió.

Por su parte, el secretario general del SUTUAT, agradeció al rector la disposición para la firma del acuerdo, consolidando el trabajo llevado a cabo durante las mesas de negociaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

“Se ha mantenido una postura de diálogo, de conciliación y de respeto y estos son los resultados. Nuestro agradecimiento al rector por mantenerse atento y cercano a las necesidades de nuestros agremiados”, concluyó.

Atestiguaron el evento, la Secretaria General de la Universidad, MARÍA CONCEPCIÓN PLACENCIA VALADEZ, el Secretario de Administración, JESÚS CASTILLO CEDILLO, el Secretario de Finanzas, EDUARDO GARCÍA FUENTES y el Abogado General, ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.