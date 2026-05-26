Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de César Aníbal “P” y Erick Estoardo “C”, por el delito de secuestro agravado.

La resolución fue emitida por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, luego de que el agente del Ministerio Público acreditara la responsabilidad de ambos en hechos ocurridos entre el 30 y 31 de enero de 2025, en el municipio de Burgos, Tamaulipas.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas fueron privadas de su libertad y los responsables exigieron dinero en efectivo a cambio de su liberación.

Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial impuso a los sentenciados el pago de una multa por 452 mil 560 pesos, así como la reparación integral del daño económico por un monto de un millón 500 mil pesos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado reiteró que continuará trabajando para combatir los delitos que atenten contra la libertad, el patrimonio y la seguridad de las personas, garantizando justicia para las víctimas.