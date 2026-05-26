Por Agustín Peña Cruz | Reportero|Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad, el Ayuntamiento de Tampico y el Capítulo Tamaulipas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, firmaron un convenio de colaboración para brindar asesoría jurídica y acompañamiento gratuito en materias civil, familiar y penal.

El acuerdo fue encabezado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya y Joel del Ángel Andrés, presidente del organismo colegiado en Tamaulipas, quien explicó que más de cien abogados especialistas se integrarán a las labores del Instituto de la Mujer bajo un esquema “pro bono”, es decir, sin costo para las usuarias.

“Lo que buscamos es poderles dar una ayuda integral desde el punto de vista legal a todas las personas que llegan y tocan la puerta al Instituto de la Mujer”, expresó Del Ángel Andrés durante la firma del convenio.

El representante de la Barra Mexicana destacó que el organismo cuenta con más de cien años de existencia y mantiene una labor histórica enfocada en la defensa del derecho y el fortalecimiento institucional.

La estrategia contempla asignar los casos de acuerdo con la especialidad de cada litigante, permitiendo atender asuntos en materia familiar, civil o penal, según las necesidades detectadas por el Instituto de la Mujer.

Además, el convenio incluye la participación del colegio de abogados en la revisión de protocolos y reglamentos internos para fortalecer los mecanismos de atención institucional.

Del Ángel Andrés señaló que esta colaboración surge ante la alta demanda de servicios legales y las limitaciones operativas que enfrentan las instituciones públicas, por lo que el apoyo de abogados particulares permitirá ampliar la cobertura y el acompañamiento a más mujeres.

“Más allá del impacto económico, lo importante es el acompañamiento para que puedan buscar alternativas y resolver sus problemas”, indicó.

Finalmente, reconoció que el sistema de procuración de justicia en Tamaulipas enfrenta retos derivados de cambios administrativos y carga laboral, aunque aseguró que las autoridades realizan esfuerzos para estabilizar y mejorar la atención.