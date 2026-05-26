Por Agustín Peña Cruz | Reportero

Tampico, Tamaulipas.- La implementación de la reforma judicial en México evidenció rezagos en la preparación y experiencia de algunos juzgadores, situación que podría afectar la calidad de la impartición de justicia, advirtió Fausto Villarreal García, integrante del Capítulo Tamaulipas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

El litigante señaló que, aunque la reforma al artículo 94 constitucional representa un esfuerzo para transformar el Poder Judicial, aún persisten deficiencias relacionadas con la falta de carrera judicial, capacitación especializada y actualización constante de algunos funcionarios.

“La reforma judicial tiene aspectos positivos, pero también varios puntos que deben corregirse”, expresó.

Villarreal García explicó que el relevo de juzgadores fue parcial, permitiendo la coexistencia entre perfiles con amplia experiencia y otros que, aseguró, aún no cuentan con la preparación suficiente para asumir funciones jurisdiccionales complejas.

“La reforma no implicó un cambio total; solamente fue del 50 por ciento y todavía se mantienen perfiles anteriores mientras se desarrolla el siguiente proceso”, indicó.

De acuerdo con el abogado, la falta de experiencia en algunos casos puede derivar en resoluciones contradictorias, errores procesales y criterios poco uniformes, especialmente en asuntos relacionados con derechos humanos, violencia de género, interés superior del menor y protección de grupos vulnerables.

Añadió que el gremio jurídico demanda programas permanentes de capacitación y actualización, debido a que las leyes y criterios judiciales evolucionan constantemente.

“Necesitamos juzgadores preparados, que estén capacitándose continuamente para responder a las nuevas necesidades sociales y legales”, afirmó.

El especialista consideró que algunos casos recientes han exhibido posibles fallas en la interpretación del debido proceso y en la actuación de operadores judiciales, lo que ha generado debate público sobre la eficacia del sistema.

Pese a ello, reconoció que dentro del Poder Judicial existen jueces con sólida preparación y experiencia, aunque insistió en que el fortalecimiento institucional debe incluir capacitación técnica constante para todos los operadores.

Finalmente, sostuvo que el éxito de la reforma judicial dependerá no solo de la renovación de jueces, sino de la construcción de un sistema profesionalizado, actualizado y con mayor capacidad para garantizar justicia pronta y efectiva.