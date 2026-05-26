En Nuevo Laredo el tema de la sucesión ya comenzó a calentarse rumbo al 2027.

Aunque todavía falta tiempo para la renovación de alcaldías, diputaciones locales, diputación federal, sindicaturas y regidurías, la realidad es que en Morena ya empiezan a surgir perfiles importantes que buscan ser tomados en cuenta para la próxima contienda electoral.

Y eso, lejos de ser un problema, refleja algo muy claro, el crecimiento político que ha tenido el partido guinda en esta frontera.

Hoy son muchos los cuadros que desean participar, aportar experiencia y continuar con el proyecto que actualmente encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, cuya administración ha logrado posicionarse como una de las más visibles y activas de Tamaulipas.

Uno de los nombres que más fuerte suena es el de Carlos de Anda, actual Secretario de Obras Públicas del municipio.

Hablar de Carlos de Anda es hablar de resultados.

Durante años ha sido pieza clave en la modernización de Nuevo Laredo, impulsando obras de infraestructura que hoy le han cambiado el rostro a la ciudad. Su experiencia no es improvisada; varios gobiernos han confiado en su capacidad y conocimiento técnico para sacar adelante proyectos de gran impacto.

La transformación urbana de esta frontera tiene mucho que ver con el trabajo realizado desde Obras Públicas y eso ha colocado a Carlos como uno de los perfiles más sólidos dentro de Morena. Hombre trabajador, disciplinado y formado desde abajo, sus aspiraciones son producto de años de esfuerzo y resultados visibles.

Otro perfil que llega fortalecido es el de Ninfa Cantú Deándar, actual Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado y una de las colaboradoras cercanas del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ninfa ha demostrado capacidad y operación política al frente de una de las dependencias más importantes de Tamaulipas. Su trabajo en la atracción de inversiones y generación de empleos ha dado resultados importantes para el estado, consolidándola como una mujer preparada y con visión.

Además, pertenece a una familia ampliamente reconocida en Nuevo Laredo, donde la política y el periodismo forman parte de su historia. Su padre, Don Heriberto Cantú, fue alcalde de esta frontera, mientras que su madre, Doña Ninfa, y sus hermanos Heriberto y Ramón también han participado activamente buscando esa misma alcaldía. Sin embargo, Ninfa ha sabido construir su propia trayectoria, respaldada por trabajo, resultados y experiencia dentro del Gobierno Estatal.

También aparece en la lista el diputado local Sergio Ojeda, un político con experiencia y persistencia dentro del movimiento.

Sergio ha sabido avanzar paso a paso. Inició como regidor, posteriormente logró la reelección y más adelante alcanzó la diputación local. Su permanencia en la vida pública refleja constancia y trabajo territorial, algo que dentro de Morena siempre se toma en cuenta.

Además, esta sería ya la tercera ocasión en que Sergio Ojeda busca convertirse en candidato a la alcaldía de Nuevo Laredo, demostrando que mantiene firme su aspiración y que continúa trabajando para consolidarse como una de las cartas fuertes del partido.

Entre los perfiles ciudadanos destaca el abogado Jorge Miranda, quien desde hace varios años ha mantenido presencia y cercanía con la comunidad.

Hoy se le ve más activo, realizando brigadas, entregando apoyos y fortaleciendo su trabajo desde la Barra de Abogados. Miranda busca convertirse en una opción seria dentro del movimiento, mostrando compromiso social y cercanía con la ciudadanía.

Otro nombre importante es el de Horacio Seoane Yeme, actual Director Regional de Bienestar Social del Gobierno del Estado.

Horacio ha destacado por su capacidad de trabajo en cada responsabilidad que ha desempeñado. Durante la primera administración de Carmen Lilia estuvo al frente de Servicios Públicos Primarios, donde entregó buenos resultados, y posteriormente fue invitado, por el Gobernador Américo Villarreal, a integrarse al área de Bienestar.

Su historia personal también conecta con mucha gente. Es un hombre que viene desde abajo, que luchó para construir su empresa y que mantiene una relación cercana y humana con quienes trabajan a su lado. Esa combinación de experiencia, sencillez y trabajo social lo convierten en un perfil competitivo.

En la lista también destaca la regidora Cristabell Zamora Cabrera, mujer con amplia trayectoria política y experiencia legislativa.

Cristabell inició desde muy joven en la política y ha sido regidora, diputada federal y nuevamente integrante del cabildo. Hoy se le observa con mayor madurez y experiencia, impulsando proyectos en beneficio de Nuevo Laredo.

Deportista, madre de familia y apasionada del servicio público, Cristabell ha mantenido una imagen cercana y comprometida con las causas sociales.

Y por supuesto, no puede dejarse fuera a Ramón Garza Barrios, quien mantiene una presencia importante entre la ciudadanía neolaredense.

Ramón ya fue alcalde y anteriormente participó dentro de Morena buscando nuevamente esa alcaldía y ahora nuevamente busca otra oportunidad. Desde entonces ha seguido cercano a la gente, hoy anda muy activo en redes sociales y se ha convertido en el influencer favorito de los neolaredenses, gracias a sus dos pies izquierdos.

A esta lista también se suman nombres como la regidora Samantha Rodríguez Cantú, el transportista Pedro Lozano y otros perfiles que consideran tener la capacidad y experiencia para representar a Morena en el próximo proceso electoral.

Lo cierto es que en Nuevo Laredo Morena tiene algo que muchos partidos quisieran, cuadros, estructura y perfiles competitivos.