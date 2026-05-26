Después de que nadie quería y finalmente LUIS RENÉ CANTÚ GALVAN fue impuesto como representante del PAN en Tamaulipas, hay dos fórmulas que formalizaron sus candidaturas por la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal.

La segunda fórmula la encabeza OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, acudieron ante la Comisión Permanente y entregaron – sobradamente – un respaldo de más de un 50 por ciento, de los 90 consejeros del PAN.

Era una de las dos; o firmas de apoyo de la militancia o bien, de consejeros, y optaron por la segunda opción, aunque los militantes, son los que van a decidir con su voto en la contienda programada para el cinco de julio de este año.

Fácil no la tiene OMEHEIRA y GARZA DE COSS, porque a estas alturas, se estima que el grupo de los hermanos CABEZA DE VACA solo disponen de un 30 por ciento de la militancia y por lo mismo, lo único que vendrá es una división el voto, con GLORIA y el “Truko”.

Aparte, el 70 por ciento de la militancia tiene diferencias con el ex gobernador y lo más probable es que solamente salga el diez por ciento de la militancia.

Y si resulta cierto lo de GLORIA, quien aduce tener un apoyo de tres mil militantes, OMEHEIRA y COSS no tienen posibilidad de ganar el proceso interno.

Un ejemplo del comportamiento, es que, de un promedio de diez mil militantes panistas, sólo participó con su voto el 40 por ciento.

La otra es que, si OMEHEIRA cuenta con el respaldo de la mitad de los consejeros, requiere que cada uno lleve a votar, un mínimo de 60 militantes.

Para darnos una idea, tan solo en Reynosa, hay un promedio de 500 militantes que de alguna forma los maneja la senadora del Verde Ecologista MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, muchos de ellos trabajan en el municipio.

Diremos que solamente en los municipios de Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, tienen trabajando a militantes del PAN, aunque en su momento veremos el tipo de campaña a realizar, sobre todo, para que convenzan a la militancia para que salgan a votar.

Y aunque la lógica indica que GLORIA GARZA tendrá más apoyo de la militancia, habrá que esperar.

Diremos que hoy en día, el único medio que tienen los que aspiran de ganar dinero sin despeinarse es la dirigencia del partido, dado que solamente el presidente y secretario tienen un salario en el CDE del PAN. En fin.

[email protected]