Gobierno de México mantiene vigente solicitud de extradición contra el exgobernador tamaulipeco

Ciudad de México.– El nombre del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, volvió a colocarse en el centro de la polémica nacional luego de que el Gobierno de México confirmara que continúa activa la solicitud de extradición presentada ante autoridades de Estados Unidos.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Roberto Velasco Álvarez informó que entre las 269 solicitudes de extradición tramitadas por México ante el gobierno norteamericano aparece el caso del exmandatario tamaulipeco.

Cabeza de Vaca enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso ilegal de atribuciones y facultades, así como defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la solicitud formal de extradición fue presentada el 8 de agosto de 2025 y actualmente continúa en proceso.

El exgobernador salió de México desde septiembre de 2022 y reside en McAllen, Texas, donde ha permanecido mientras enfrenta diversos procesos e investigaciones judiciales en territorio mexicano.

En el ámbito político y judicial, el caso ha generado fuertes reacciones debido a que recientemente fueron invalidados algunos recursos legales que anteriormente le otorgaban protección contra órdenes de aprehensión.

Analistas consideran que el avance de este proceso podría marcar uno de los episodios judiciales más relevantes en la historia política reciente de Tamaulipas.