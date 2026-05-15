El nuevo espacio brindará atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento integral a integrantes de la comunidad LGBT+

Agencia ANTAM | La Región Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.– En un hecho considerado histórico para el estado, autoridades municipales, activistas y representantes de organismos civiles inauguraron en Reynosa la primera Casa de la Diversidad de Tamaulipas, un espacio destinado a la atención, acompañamiento y fortalecimiento de la comunidad LGBT+.

El nuevo centro ofrecerá servicios de atención psicológica, asesoría jurídica, orientación médica y acompañamiento en temas relacionados con VIH, además de desarrollar actividades culturales, educativas y de formación ciudadana para promover la inclusión y el respeto a los derechos humanos.

El regidor Emmanuel Coronado Zamora señaló que uno de los principales objetivos será impulsar la participación política y social de las personas de la diversidad sexual, fomentando acciones enfocadas en la representación, igualdad y defensa de sus derechos.

Explicó que este proyecto fue impulsado en coordinación con la organización Libre Reynosa, como parte de un esfuerzo ciudadano para construir una sociedad más incluyente y equitativa.

🗣️ “La Casa de la Diversidad nace como un espacio seguro y de acompañamiento para quienes históricamente han enfrentado discriminación y exclusión”, expresó durante la ceremonia inaugural.

En el evento participaron autoridades municipales, representantes de organismos civiles y activistas sociales, entre ellos Rod Torres, Verónica Garza de Prieto, Silvia Padilla, la diputada local Eva Reyes, Vianey Medina y la regidora Magda Campos.

La apertura de este espacio representa un avance en la visibilización y protección de los derechos de la diversidad sexual en Tamaulipas, además de enviar un mensaje de inclusión, respeto y dignidad para todas las personas.