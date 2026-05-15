Mayo 14 de 2026

Aldama, Tamaulipas.– Con el propósito de fortalecer la organización del sector pesquero y dar seguimiento a proyectos productivos que contribuyan al desarrollo económico de las comunidades costeras, la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Sociedad Cooperativa “Pescadores Unidos de Barra del Tordo”.

Durante el encuentro, el subsecretario, quien asistió en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, destacó la importancia de mantener la unidad y el trabajo coordinado entre las y los productores para consolidar proyectos que generen mayores oportunidades de crecimiento para el sector.

En ese sentido, exhortó a las y los integrantes de la cooperativa a continuar fortaleciendo el proyecto de granjas de ostión, al señalar que la acuacultura representa una alternativa productiva con gran potencial para diversificar la actividad pesquera y mejorar los ingresos de las familias dedicadas a esta labor.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una atención cercana y permanente con las organizaciones pesqueras, impulsando acciones que permitan mejorar las condiciones de producción, fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos y elevar la competitividad del sector.

Durante la reunión, las y los pescadores expusieron las principales necesidades y planteamientos relacionados con el fortalecimiento de su actividad productiva, entre ellos el acceso a programas de apoyo para el mejoramiento de equipamiento, herramientas e infraestructura que les permitan incrementar la productividad y realizar sus labores en mejores condiciones.

Los cooperativistas reconocieron la importancia de mantener canales de comunicación directos con las autoridades estatales, a fin de dar continuidad a los proyectos en desarrollo y avanzar en estrategias que contribuyan al bienestar de las familias dedicadas a la pesca y la acuacultura en la región.