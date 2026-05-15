Reynosa.— Con la mira puesta en el impulso al turismo regional y el contexto previo a la Copa Mundial de Futbol 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa presentó oficialmente el programa “La Gran Escapada 2026”, una estrategia nacional que busca incentivar el consumo local y fortalecer la economía de negocios y empresas familiares.

Durante una rueda de prensa, el presidente de CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa, destacó que la iniciativa promovida por CONCANACO SERVYTUR México representa una oportunidad para posicionar a Reynosa como un punto estratégico del turismo regional, aprovechando el flujo de visitantes que se espera en el país por el Mundial de 2026.

“El objetivo es detonar la actividad económica mediante promociones, descuentos y experiencias turísticas que permitan atraer visitantes y fortalecer el comercio formal”, expresó el dirigente empresarial.

En la presentación participaron representantes de los sectores económico, turístico, restaurantero y aeroportuario, entre ellos Rodolfo González Núñez, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo; Silvia Carmina Rodríguez Treviño, coordinadora general de Comercio y Turismo; así como Juan Carlos Gutiérrez Lugo y representantes de la industria hotelera.

“La Gran Escapada 2026” se realizará del 18 al 21 de junio y contempla promociones especiales en hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos y prestadores de servicios en diversas regiones del país.

López Hinojosa informó que el registro para empresas interesadas permanecerá abierto hasta el 17 de junio mediante el portal oficial del programa, y recordó que en la edición 2025 participaron 44 empresas locales, entre hoteles, restaurantes, agencias de viajes, arrendadoras de autos, aerolíneas y tour operadores.

El líder empresarial también destacó el crecimiento del turismo religioso en Reynosa, impulsado tras la elevación de la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, situación que —dijo— ha comenzado a atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para el sector turístico local.

“Reynosa tiene un enorme potencial turístico y de servicios. Hoy vemos nuevas oportunidades en segmentos como el turismo religioso, el turismo de negocios y las experiencias regionales”, sostuvo.

Finalmente, señaló que las empresas participantes deberán contar con el Registro Nacional de Turismo para garantizar formalidad y confianza a los visitantes, y afirmó que esta estrategia busca consolidar a Reynosa como un destino regional de negocios, servicios y experiencias turísticas rumbo a 2026.