El Partido del Trabajo aseguró que las alianzas entre fuerzas de izquierda son fundamentales para consolidar proyectos políticos competitivos y fortalecer la transformación del país.

Redacción | LaRegiónTamaulipas

El Partido del Trabajo (PT) ratificó su alianza política con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al considerar que la unidad entre fuerzas progresistas es clave para enfrentar los próximos procesos electorales y consolidar la transformación política del país rumbo al 2027.

El comisionado político nacional del PT en Tamaulipas, Arcenio Ortega Lozano, sostuvo que las condiciones políticas actuales obligan a construir alianzas amplias y estratégicas para garantizar triunfos electorales en los estados donde habrá renovación de gobiernos y congresos locales.

Como ejemplo, mencionó el proceso electoral que se desarrolla en Coahuila, donde el próximo 7 de junio se renovará el Congreso local, asegurando que la suma de esfuerzos entre partidos de izquierda ha permitido fortalecer un proyecto competitivo frente a los grupos tradicionales de poder.

“Sólo mediante alianzas sólidas se pueden construir mayorías y responder a las demandas ciudadanas”, afirmó el dirigente petista, quien además aseguró que ningún partido puede lograr por sí solo los cambios que exige la población.

Ortega Lozano hizo un llamado a la militancia y a los sectores sociales a mantener la unidad y trabajar de manera coordinada durante el proceso electoral en Coahuila, entidad considerada uno de los últimos bastiones priistas en el país.

A nivel nacional, el líder del PT, Alberto Anaya, reiteró que el partido continuará impulsando una agenda basada en la justicia social, el bienestar y la defensa de los derechos conquistados por la ciudadanía.

“La unidad no sólo es electoral, también nace desde la lucha social y el compromiso con las causas populares”, expresó.

El representante del PT en Tamaulipas reiteró además la disposición del partido para mantener el diálogo y construir acuerdos con fuerzas políticas afines, privilegiando una agenda enfocada en el desarrollo regional y el fortalecimiento democrático.

Finalmente, destacó que la coalición que mantienen con Morena y el PVEM está sustentada en coincidencias ideológicas y compromisos claros con la ciudadanía, más allá de intereses particulares.