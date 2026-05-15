Cd. Victoria, 13 de mayo de 2026.- Porque invertir en el deporte es invertir en la juventud y bienestar de la comunidad, el alcalde de Victoria Lalo Gattás, acompañado de su esposa Lucy de Gattás, dio el banderazo de remodelación del emblemático parque de softbol del 31 Morelos que reúne a más de 200 equipos de la ciudad.

Destacó que, a la par de esta obra en la que el gobierno municipal invertirá más de 2 millones de pesos, se inició la recuperación de 10 espacios deportivos más en la Capital con el apoyo del gobierno del Estado, para fomentar la cohesión social y actividad física en niños, jóvenes y adultos que practican esta disciplina deportiva.

“Este gobierno le sigue apostando a la recuperación de espacios públicos y deportivos, porque queremos una Victoria donde las familias tengan lugares dignos y seguros para reunirse, hacer deporte y convivir. En esto reconocemos el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya que comparte esta visión” enfatizó.

Dirigentes de ligas deportivas, integrantes del Cabildo y funcionarios del municipio, dieron el banderazo de inicio de obra en el parque de la colonia Miguel Alemán. “A nombre de todos los deportistas, agradezco la rehabilitación de este espacio que es un punto de encuentro para miles de familias” dijo Mario Alberto Vázquez a nombre de los beneficiarios.