Este viernes las escuelas pararon labores y no por protestas o problemas, sino por la celebración del Día del Maestro, ahí todos decidieron compartir el pan y la sal olvidando momentáneamente las diferencias que puedan tener, desde el mismo jueves ya se veían grupos de docentes adelantándose a la celebración, concentrándose en restaurantes y lugares de convivencia.

Lamentablemente no todo fueron festejos este 15 de mayo, un día antes dos maestras de Ciudad Victoria perdieron la vida en un lamentable accidente en la carretera San Fernando-Matamoros, ante estos hechos es que, durante la ceremonia que ofreció el Gobierno del Estado, para la entrega de Reconocimiento y Medalla al Mérito Docente “Maestro Altamirano”, se realizó un minuto de silencio por las docentes fallecidas.

El evento, celebrado en el Polyforum de Ciudad Victoria, encabezado por el gobernador Américo Villarreal, se reconoció a las y los maestros como los agentes de cambio que requiere el país, siendo el corazón de la transformación.

Durante la ceremonia se hizo la entrega de reconocimientos y la medalla al Mérito Docente “Ignacio Manuel Altamirano” a 183 docentes con 40 años de servicio.

El mandatario se comprometió a luchar por que sea reconocida la importancia de su función social, además de que sea apreciada y retribuida como debe de ser.

Posteriormente se llevó a cabo la ceremonia de ingreso a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco y se entregó la medalla al Mérito “Lauro Aguirre” a dos maestros, en reconocimiento a su aportación al sector educativo, por sus méritos académicos y liderazgo.

Por cierto, en pleno Día del Maestro, hubo malas noticias en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, tras conocerse la destitución del rector Edgar Garza Hernández, al serle notificada de manera oficial.

Fue a través de un comunicado que emitió la Secretaria de Educación en Tamaulipas, que de confirmo la noticia, por lo que ahora Garza Hernández deberá trabajar en la entrega recepción, pero sin atribuciones como titular de la universidad, a la espera de que se designe a su relevo.

En Matamoros, el gobierno de Alberto Granados les ofreció un agasajo, la noche del jueves, en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, en donde se concentraron más de 5 mil docentes, donde el edil les reconoció su labor y ante los que se comprometió a seguir trabajando por mejorar la infraestructura escolar, tanto en la zona urbana, como en la zona rural.

Precisamente este es el motivo por lo que el gobierno de Matamoros está visitando los planteles, durante los lunes de honores a la bandera, para escuchar las necesidades de los docentes y sus directivos, entre las que se han atendido bardas perimetrales, salones de clases, techumbres y explanadas.

Al término de la celebración se realizó la rifa de regalos, teniendo como premio principal un auto último modelo, siendo el profesor José Roberto González el afortunado que tenía el numero ganador, y que según cuentan vaya que si lo necesitaba, pues enhorabuena para el profesor.

Al igual que en Matamoros, se ofrecieron festejos para los docentes en su día en los diferentes municipios de Tamaulipas, algunos muy esplendidos, otros no tanto, pero lo importante fue que rindieron reconocimiento a los maestros por su loable aportación a la sociedad, que en estos tiempos de tecnología y redes sociales no es tan valorada.