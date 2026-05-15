Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un hombre, hasta el momento no identificado, fue brutalmente atropellado por un tráiler de la empresa Tuxa cuando circulaba en las inmediaciones del fraccionamiento Naciones Unidas, en Ciudad Victoria.

El accidente ocurrió en los carriles con dirección hacia la Torre Bicentenario Nacional, donde la pesada unidad terminó impactando al peatón, generando momentos de alarma entre automovilistas y vecinos del sector.

🚓🚑 Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos y corporaciones de seguridad arribaron rápidamente al lugar para brindar atención médica a la víctima y acordonar la zona mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

Elementos de Tránsito y Seguridad Pública llevaron a cabo labores de vialidad y peritaje para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

⚠️ Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre atropellado, así como su estado de salud, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación.

Debido a la movilización de unidades de emergencia, automovilistas reportaron tráfico lento en la zona durante varios minutos.

Las autoridades exhortaron a conductores y peatones a extremar precauciones al transitar por este sector de la capital tamaulipeca.