Bajo el grito de “no hay persecución política”, pero al mismo tiempo exigiendo revisar hasta la última factura, los diputados locales ya comenzaron a apretarle el cerco al exalcalde de Matamoros, Mario López Hernández, mejor conocido como “La Borrega”, por las observaciones superiores a los 300 millones de pesos detectadas en la cuenta pública 2023 de su administración municipal.

Y aunque oficialmente todos salen con el libreto institucional de “que la ley haga su trabajo”, en los pasillos políticos de Tamaulipas ya pocos dudan que a La Borrega le salió carísimo aquello de soltar la lengua y señalar públicamente al gobernador Américo Villarreal Anaya como supuesto impulsor del huachicol. Una acusación de ese tamaño no se avienta y luego se borra con un “me chamaquearon”. En política, la memoria suele ser selectiva… pero también profundamente vengativa.

Porque una cosa es cometer errores internos y otra muy distinta es morder la mano que durante años le dio cobijo político, candidatura, estructura y protección. Ahí fue donde Mario López cruzó una línea que, dentro de Morena, o en cualquier partido, no suelen perdonar fácilmente.

Hoy el escenario para La Borrega luce completamente distinto al de hace apenas unos meses. Ya no tiene el respaldo sólido del Partido Verde, tampoco el blindaje político de Morena y mucho menos el ánimo del grupo cercano al gobernador. Y cuando un político pierde paraguas, entonces descubre lo frío que puede ponerse el clima judicial.

Por eso no pasó desapercibido que el diputado local Isidro Vargas Fernández saliera a precisar que las observaciones forman parte de un procedimiento “normal” de fiscalización. Traducción política, sí hay expediente, sí hay revisión y sí hay tiempo para fincar responsabilidades si la Auditoría Superior del Estado encuentra elementos suficientes.

El mensaje fue elegante, institucional y hasta cuidadoso. Pero también contundente. Porque aunque Vargas Fernández insistió varias veces en que “no hay persecución política”, al mismo tiempo recordó que las sanciones por faltas graves pueden alcanzar plazos de cinco a siete años. O sea, nadie está hablando de carpetazo.

Y luego vino otro detalle igual de revelador, el diputado morenista Víctor García Fuentes dejó claro que todo recurso público debe transparentarse, especialmente en temas sensibles como salud. Otra frase aparentemente técnica, pero políticamente cargada de mensaje. Porque cuando Morena empieza a hablar públicamente de transparencia sobre uno de los suyos, es porque el respaldo interno ya empezó a evaporarse.

La Auditoría Superior del Estado todavía tiene abierto el procedimiento y legalmente existe margen para solventar observaciones. Eso es cierto. Pero también es verdad que en política los tiempos administrativos suelen acelerarse cuando alguien deja de ser útil o se convierte en problema.

Y hoy Mario López parece haberse quedado exactamente en ese limbo, sin aliados fuertes, sin estructura sólida que lo defienda y con un expediente financiero que ya empezó a circular con demasiada comodidad en el Congreso local.

Quizá por eso ahora La Borrega insiste en que fue malinterpretado, chamaqueado o sacado de contexto. El problema es que en política las declaraciones son como balas, una vez disparadas ya no regresan al cargador.

Mientras tanto, en el Congreso afinan la lupa, la Auditoría sigue revisando números y Morena guarda esa distancia fría que suele anunciar tormenta.

CARMEN LILIA… MAS PARA EDUCACION

En Nuevo Laredo hay algo que la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal parece haber entendido perfectamente bien, la educación no da votos inmediatos como una campaña estridente, pero sí construye futuro, estabilidad y ciudadanía. Y por eso, mientras otros gobiernos voltean primero a la foto fácil o al aplauso rápido, ella no quita el dedo del renglón cuando se trata de apoyar a las escuelas.

En Nuevo Laredo, el tema educativo sigue apareciendo en la agenda municipal como prioridad constante, no como accesorio político de temporada.

Esta semana, el Gobierno Municipal destinó más de 7.6 millones de pesos en infraestructura educativa para distintos planteles de la ciudad. No fueron anuncios al aire ni promesas de pizarrón. Fueron obras entregadas y funcionando en colonias como El Campanario, Las Torres y Palacios, donde estudiantes y maestros saben perfectamente la diferencia entre un gobierno que se acuerda de ellos y otro que solamente aparece en graduaciones.

La gira encabezada por Carmen Lilia dejó claro que su administración sigue apostando por dignificar espacios escolares. Baños, techumbres y servicios básicos quizá no suenen espectaculares en el discurso político, pero en la vida diaria de un estudiante hacen toda la diferencia. Ahí está precisamente el detalle, gobernar también significa atender lo elemental.

En el Jardín de Niños “Gilberto Puente González”, en la colonia El Campanario, se construyeron módulos sanitarios anexos a aulas existentes, con una inversión superior a los 761 mil pesos. Además, no es una acción aislada. Entre 2021 y 2025, esa colonia ha recibido más de 22 millones de pesos en pavimentación, alumbrado y mejoramiento escolar. Es decir, hay continuidad y ruta definida. No son ocurrencias, ni brochazos políticos.

Después vino la entrega de la reconstrucción de la techumbre en la Secundaria Técnica No. 57 “Santiago M. Belden”, en la colonia Las Torres, donde se invirtieron más de 4.3 millones de pesos.

Y en la colonia Palacios, se entregó un nuevo módulo de sanitarios en la primaria “Vicente Guerrero”, mientras paralelamente esa zona acumula más de 27 millones de pesos en obras urbanas y de drenaje. Otra señal de que el proyecto municipal no trabaja por parches, sino bajo una lógica de intervención integral.