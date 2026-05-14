San Fernando, Tamaulipas.– Momentos de tensión y pánico se vivieron en la colonia Paso Real, luego de un presunto enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Guardia Estatal que dejó como saldo dos personas rescatadas, vehículos asegurados, un arma de fuego decomisada y artefactos “ponchallantas”.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia y detectaron una camioneta Chevrolet Tahoe color negro que remolcaba una traila con una unidad Ford Escape.

⚠️ Presuntamente, al notar la presencia de las autoridades, civiles armados comenzaron a disparar contra los elementos de la Guardia Estatal, desatando una intensa movilización policial y una situación de riesgo en el sector.

🚔 Tras controlar el incidente, las autoridades localizaron y rescataron a dos personas que presuntamente se encontraban privadas de la libertad, mismas que fueron liberadas en el lugar.

Durante el operativo también fue asegurada un arma corta, mientras que en una brecha cercana al ejido San Rafael fue localizada otra unidad con impactos de bala.

🔍 En el interior del vehículo, autoridades encontraron artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, utilizados presuntamente para frenar el avance de unidades oficiales durante persecuciones.

La zona permaneció bajo fuerte resguardo policial mientras corporaciones realizaban las diligencias correspondientes y recababan indicios para integrar las investigaciones.

🛑 Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

El operativo generó alarma entre habitantes de San Fernando debido a la presencia de unidades de seguridad y las detonaciones reportadas en la zona.