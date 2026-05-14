Nuevo Laredo, Tamaulipas.– La volcadura de un tractocamión cargado con electrodomésticos provocó la obstrucción parcial de la circulación sobre la Carretera Nuevo Laredo-Monterrey, a la altura del kilómetro 26.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente no dejó personas lesionadas; sin embargo, uno de los carriles permaneció cerrado debido a las maniobras realizadas en el lugar.

Autoridades informaron que únicamente un carril se encuentra habilitado para el tránsito vehicular, por lo que exhortaron a los conductores a manejar con precaución y considerar tiempos de traslado.

Al sitio acudió personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, adscrito a la Estación Segura Puente Tres, quienes brindaron apoyo en las labores de vialidad y seguridad para evitar otros incidentes.

Hasta el momento continúan las maniobras para retirar la pesada unidad y restablecer completamente la circulación.