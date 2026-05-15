Bajo cualquier pretexto la direciòn de tránsito y vialidad de la capital del estado titulada por JAVIER CORDOVA GONZALEZ junto a un nutrido grupo de agentes de dicha corporación se han dedicado en las últimas semanas no verificar que los automovilistas traigan consigo los documentos en regla sino literalmente son asaltados por esta pandilla de vivales que sin piedad alguna los “multan” retirándoles sus vehículos en muchas ocasiones en altas horas de la noche dejándolos a merced de sufrir alguna daño mayor.

Todo ello ocurre sin contar que antes de que sean sancionados o ser sometidos a realizarse la prueba de alcoholemia con aditamentos la mayor de las veces ya manipulados y que por consecuencia salen positivos al alcohol, son “mochados” con importantes sumas de dinero so pena de serles retenidos sus vehículos y conducidos al corralón siendo los pagos para recuperarlos estratosféricos rondando casi siempre en los diez mil pesos y en algunas ocasiones hasta en más.

Esta situación la saben muy bien los voraces elementos de tránsito quienes luego del asalto nocturno que realizan religiosamente entregan el fruto de lo robado porque eso es prácticamente lo que hacen a su jefe el muy oscuro y voraz CORDOVA GONZALEZ.

Por cierto dicho sujeto inexplicablemente no ha sido investigado presuntamente por contar al menos con un par de denuncias una por no contribuir a la manutención de un familiar y otra al parecer por el hurto de un automóvil, así las cosas.

En otras cosas dentro de los funcionarios del actual gabinete estatal destacan por lo menos dos secretarios que un día sí y otro también cacarean sus “logros” según lo aseguran, producto de su “esfuerzo” visión y otras tantas bondades, uno de ellos es el muy fantasioso Secretario de Turismo BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ sus exageradas cifras en casi todo lo ubican de tal manera.

Mire usted según cifras casi todas record dichas por el referido funcionario, visitaron millones de personas los distintos parajes turísticos de la entidad donde penosamente en la mayoría nomás no se ha invertido nada y de ello dan constancia los prestadores de servicios que en la mayor de las veces son ellos mismos quienes mantienen, remodelan y ponen en servicio sus instalaciones.

Todo esto ocurre pese a presumir que por concepto de los millones de visitantes han dejado igualmente una derrama económica en miles de millones de pesos, mismos que por cierto y lamentablemente no se ven por ningún lado y de ello hay constancia,

En próxima entrega platicaremos de otro secretario que igual que el de turismo un dia y sí y otro también presume a rabiar sus “logros”, al tiempo.

En tanto ciertamente acertada la idea de prohibir razers y todo tipo de vehículos que pongan en riesgo a los turistas que visiten no solo las playas sino todos los sitios de recreación existentes.

Lamentablemente tuvo que ser la crispante tragedia sucedida en la Playa La Pesca del municipio de Soto La Marina donde perdiera la vida un menor precisamente al ser arrollado por un razer para que las autoridades se pusieran las pilas, al menos su muerte no quedará simplemente en un accidente.

En otro tema el Sistema DIF Tamaulipas titulado por la doctora MARÍA de VILLARREAL junto al Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE formalizaron un convenio de colaboración para dar continuidad a los programas alimentarios que ya se implementan en escuelas comunitarias de zonas rurales y de difícil acceso en el estado.

El documento fue firmado por la Directora General del DIF Estatal PATRICIA EUGENIA LARA AYALA acompañada de FRANCISCA GONZÁLEZ CASTILLO Directora de Programas Alimentarios, así como por ROBERTO VILLARREAL DANWIN coordinador territorial para el servicio educativo CONAFE.

A través de este acuerdo se mantiene la atención alimentaria para niñas, niños y adolescentes que estudian en planteles CONAFE mediante el programa desayunos escolares además de otros apoyos dirigidos a mujeres embarazadas, y madres en periodo de lactancia.

En tanto el gobierno de Victoria que encabeza el alcalde LALO GATTAS BÁEZ continúa con el programa de bacheo enfocado a rehabilitar calles y avenidas principales en colonias de la ciudad para mejorar la movilidad y seguridad urbana.

Esta semana destacan las acciones de restauración de pavimento dañado en calles Río Corona y Sierra Madre, ejército libertador con avenida Las Torres y 16 de Septiembre donde se dio respuesta a peticiones ciudadanas de habitantes del sector.

Cuadrillas del área de obras públicas municipales también atendieron peticiones en la calle Cárdenas de Los Arcos, Río Purificación de la colonia Zozaya y boulevard Fidel Velázquez con Praxedis Balboa.

Cabe destacar que dichas obras forman parte de trabajo citadino que el alcalde GATTAS BÁEZ realiza en beneficio de miles de familias de la ciudad que así lo constatan.