1.- La ronda de comparecencias para la glosa del cuarto informe de actividades, del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA continuo ante el pleno del Congreso local.

El primero fue el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente KARL HEINZ BECKER HERNÁNDEZ, que no obstante a tener apenas en el cargo un par de meses, estuvo en comisiones legislativas, ante diputados de diferentes fracciones políticas.

Sin embargo, definió en tres rubros la política de trabajo con sentido humanista que lleva a cabo la dependencia del gobierno del Estado, en materia de planeación urbana, certeza patrimonial y protección ambiental

BECKER HERNÁNDEZ habló de proyectos estratégicos que impulsa el gobernador como el sistema de transporte público en la zona sur del Estado, denominado BRT, el cual se encuentra muy avanzado.

Otro de los que compareció, fue WALTER JULIÁN ÁNGEL JIMÉNEZ titular de la Secretaría de Desarrollo Energético del gobierno del Estado, quien fue muy contundente en uno de los temas más relevantes que abordó ante legisladores, el futuro de Pemex, está en Tamaulipas.

Y es que WALTER conoce a la perfección el gran potencial energético que tiene Tamaulipas, del que anteriores administraciones estatales no supieron explotar como se está llevando a cabo en el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Acostumbrado a dar una especie de cátedra, la comparecencia de WALTER fue más allá que un simple encuentro con los legisladores, a los que se les acabaron las preguntas por hacer al funcionario estatal.

2.- De cara a la elección del 2027, habrá que dedicarle especial atención a la legisladora local KATALYNA MÉNDEZ, la que de manera callada pero efectiva, se va perfilando como la candidata para la presidencia municipal de Ciudad Victoria.

La legisladora ha sostenido encuentros con mujeres, a quienes ha entregado reconocimientos y broche distintivo a la Mujer Victorense más distinguida del año 2025, festejó con familias de Ciudad Victoria el Día de la Niña, niños y adolescentes como también de las madres en su día.

Es decir, además de cumplir con su labor como legisladora, KATALYNA MÉNDEZ mantiene un contacto cercano con la gente de Victoria, en espera de que se lleguen los tiempos y participar en la próxima elección intermedia.

3.- Por último, JORGE TICO GARCÍA regresó a colonias y fraccionamientos de Victoria, donde ha convivido con diferentes estratos sociales.

Por el color de las siglas, pareciera que será postulado por Acción Nacional a la presidencia municipal de Victoria. EN FIN. [email protected]