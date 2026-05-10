¿Cómo están? El alcalde Lalo Gattás decidido a mejorar las vialidades en todos los rumbos de Ciudad Victoria ordenó que el Programa Permanente de Bacheo conceda una especial atención a avenidas y calles de las colonias Altas Cumbres, Luisa Montemayor, Linda Vista, Bosque de San Miguel, Vamos Tamaulipas, Enfermeras, Almendros, La Presita, Cuauhtémoc, así como caminos rurales de los ejidos Fuerte de Portes Gil y Alianza de Caballeros.

Así, el gobierno municipal de Victoria rehabilitó al cierre de Abril, 3 mil 090 metros cuadrados de pavimento dañado y 24 mil 700 metros cuadrados de niveles de calles y caminos rurales.

Vale decir que con acciones el gobierno municipal dio respuesta a reportes ciudadanos, en medios de comunicación, número 072 de Atención Ciudadana, peticiones en el programa Día del Pueblo, a través de secretarias y distintas áreas del Ayuntamiento.

AMPLIACION DE VACACIONES ESCOLARES PROVOCA POLEMICA

Ante la gran polémica que se armó luego del anuncio del secretario federal de Educación Mario Delgado de la ampliación del periodo vacacional en el sistema educativo, de Tijuana a Merida.

En el rechazo a la ampliación vacacional se involucró hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien pidió ya a la Secretaría de Educación Pública reconsiderar la medida anunciada para concluir clases el próximo 5 de julio.

Entre los detalles interesantes de esta controversial medida tomada por Mario Delgado Carrillo y decenas de secretarios estatales de Educación, entre ellos Miguel Ángel Valdez García, de Tamaulipas destaca el hecho de que absolutamente para nada creemos que Mario Delgado haya anunciado la anticipación de las vacaciones sin contar con la aprobación de la PresidentA Claudia Sheinbaum Pardo que ahora se hace la sorprendida.

Lo cierto es que las criticas, señalamientos, reprobación a este anuncio de adelanto de las vacaciones escolares atenta contra la seguridad de los infantes y de los adolescentes, en razón de que millones de familias mexicanas utilizan primarias, secundarias y prepas como “guarderías escolares”, en razón de que en estas familias, tanto el marido como la esposa trabajan fuera del hogar, o bien son familias uniparentales donde un solo progenitor (generalmente la madre) asume la responsabilidad total en la crianza y cuidado de sus hijos. Las escuelas funcionan, operan como “guarderías”.

RECONOCIMIENTO DE RECTOR DAMASO A MADRES UNIVERSITARIAS

En el marco de la celebración del Día de las Madres, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, compartió a través de redes sociales un mensaje de reconocimiento dirigido a todas las madres universitarias y tamaulipecas.

Señaló que ser madre significa entrega, amor, fortaleza y una enorme capacidad para salir adelante, además de representar un ejemplo permanente de dedicación y compromiso para las nuevas generaciones.

El rector Anaya Alvarado expresó que dentro de la Universidad y en todo Tamaulipas existen historias de superación y esperanza que no podrían entenderse sin la presencia y el apoyo de una madre, reconociendo especialmente a las docentes, trabajadoras, estudiantes, administrativas y a todas las mujeres que dejan huella con su ejemplo y vocación.

EN LA PESCA, FUNCIONA YA GASOLINERA DEL PUEBLO

Les comparto que este fin de semana entraron en vigor en la comunidad La Pesca, municipio de Soto La Marina entraron en vigor los nuevos precios de combustibles en la Gasolinera del Pueblo.

El precio del diésel, nos reportan, es de 27 pesos el litro, mientras que la gasolina regular se mantendrá en 22.97 pesos por litro. Estos montos derivan de los acuerdos entre el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo y el sector gasolinero del país para estabilizar los precios delos combustibles y proteger la economía de los mexicanos. NOS VEMOS.