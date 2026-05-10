CDMX.-Los Pumas de la UNAM consiguieron su pase a la siguiente ronda luego de eliminar al América gracias a su mejor posición en la tabla general, tras empatar 6-6 en el marcador global en una serie llena de emociones, goles y dramatismo.

El momento más impactante del encuentro llegó cuando Henry Martín tuvo en sus pies la oportunidad de darle la clasificación a las Águilas desde el punto penal; sin embargo, el delantero azulcrema falló la pena máxima, desatando la euforia universitaria.

Con el empate global, el reglamento favoreció a Pumas por haber terminado en mejor posición durante la fase regular, sellando así su boleto a la siguiente fase del torneo.

El duelo fue considerado uno de los más intensos y emocionantes de la liguilla, dejando al América fuera de competencia y a los universitarios celebrando una clasificación agónica.