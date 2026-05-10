Reynosa, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un Órgano Jurisdiccional dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Jesús Norberto “I”, por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2015 en el sector oriente del municipio de Reynosa, donde el hoy sentenciado privó de la libertad a la víctima.

Durante el proceso penal, el Agente del Ministerio Público presentó pruebas suficientes que permitieron acreditar la responsabilidad del imputado, mismas que fueron valoradas por la autoridad judicial para emitir la condena correspondiente.

La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar investigando y sancionando con firmeza los delitos que atentan contra la libertad y seguridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas.