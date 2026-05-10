Se defina o no, como ya se dijo, la conclusión del ciclo escolar de este año dejará muy mal visto al secretario de Educación del Gobierno de la República, Mario Delgado Carrillo, es más, debería de sostener su dicho de que las clases finalizarán el cinco de junio.

Ello, por una cosa muy sencilla, jamás quedará bien con todos, sobre todo, si se toma en cuenta de que, los padres de familia son bien contreras, por ejemplo, cuando sus hijos deben de ir a la escuela hasta el 15 de julio, reniegan porque ya los niños no hacen nada y, ahora que autorizaron que todo quede consumado para el cinco de junio, salen con que quien les cuidará a los niños, porque no tienen con quien dejarlos.

La determinación del secretario de Educación debe de ser tajante, sin temor al qué dirán, porque debido al Mundial de Fútbol y las altas temperaturas que se esperan de mayo a julio, la mejor opción es que las el ciclo se acorte, ya será en el 2027, cuándo no haya Mundial que se cumpla con el calendario escolar.

De que hay expectación sobre cómo quedará el asunto, claro que la hay, porque ahora, desde la óptica de los padres de familia está mal Delgado Carrillo y tiene que rectificar, sin embargo, tampoco el funcionario tiene que ser complaciente, si ya hubo un acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, en el cual están representadas todas las entidades del país por los secretarios estatales de educación, que, el caso de Tamaulipas es el Doctor Miguel Ángel Valdez García.

Las dos razones para adelantar las vacaciones fueron las olas de calor pronosticadas para el país y la logística por el inicio del Mundial de Fútbol 2026 en México, cuya idea es proteger a estudiantes y maestros. También se dijo que, las actividades administrativas en las escuelas terminarían entre el nueve y el 12 de junio.

El personal de las escuelas estaría de nuevo el 10 de agosto para llevar a cabo todas las actividades inherentes al próximo ciclo escolar, 2026-2027, que debe de comenzar el día 31 de agosto de ese mismo mes, en el entendido de que la semanas de cursos para los profesores quedan comprendidas entre el 17 y 28 de agosto.

En este inicio de semana, los actores de todo tipo dentro del sistema educativo nacional, esperan que al salir a dar su última palabra el secretario Delgado Carrillo, será objetivo y no vaya a trastabillar, bajo la premisa de que, cualquiera que sea la determinación consensuada con la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dará lugar a críticas y desacuerdos.

Los otros

Porque en Reynosa cualquier prospecto para suceder en el cargo al actual alcalde, Carlos Peña Ortiz, siente que los electores le merecen, también los del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, se meterán a la pelea por la nominación del candidato, hagan o no coalición con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN.

En parte a ello se debe que la dirigente nacional del PVEM, Senadora Karen Castrejón Trujillo, acudirá el día 16 de los corrientes, junto con el dirigente estatal, licenciado Manuel Muñoz Cano, a la mera tierra de su compañera Senadora, Maki Ortíz Domínguez, para tomar la protesta al nuevo presidente del comité Municipal, Héctor Olivares Zavala, ello en un evento masivo en el que los verdistas esperan dar una demostración de su capacidad de movilizar adeptos, porque hablan de un evento masivo de más de tres mil personas.

Seguro que, si se puede, porque la Senadora de Tamaulipas, es la madre del alcalde de Reynosa y, desde el municipio les echarán la mano para que la dirigente nacional se vaya convencida de que aquí, el Verde está bien maduro para las elecciones del año que viene.

Lástima que la dirigente nacional no visite la capital del Estado, para que conozca la oficina de gestión de su compañera Senadora, al fin y al cabo está en la acera de enfrente de la sede del Comité Estatal en el que despacha Muñoz Cano y su equipo de trabajo, quien quite y que, al inaugurar la oficina haya la obligación de abrirla para que victorenses y tamaulipecos la abarroten con peticiones y demandas, obvio, con la obligación de medir el porcentaje de satisfacción en las respuestas de Ortíz Domínguez.

Por cierto, con la visita de Castrejón Trujillo a Reynosa, se persigue un objetivo, que todo mundo se entere que la estructura se ha robustecido de cara al proceso electoral local y federal que habrá en el 2027.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la entidad toda, cada historia de superación y de esperanza tiene la fuerte presencia de las mamás de estudiantes, docentes y trabajadores de la Institución, dado que son quienes impulsan y comprometen a la comunidad universitaria a dar todo para que más jóvenes profesionistas se incorporen a la productividad del estado.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, en un mensaje con motivo del Día de las Madres, señaló que ellas representan una de las mayores fortalezas de las familias y de la sociedad, porque con su fortaleza, amor y capacidad para conducir su hogar, moldean a las nuevas generaciones.

En esta significativa fecha para la comunidad universitaria, quedó el compromiso del médico Anaya Alvarado de trabajar con una visión humanista y cercana a las familias, para la construcción de una sociedad más solidaria y unida.

El movimiento en la capital de Tamaulipas, como en la entidad fue mayúsculo con motivo del Día de las Madres y, redes sociales, medios de comunicación, permitieron el enlace entre las familias para la celebración de esta fecha, aunque, no todo está terminado, porque quizá este lunes y martes, podrían llevarse a cabo celebración que quedaron pendientes debido a que, el 10 de mayo cayó en domingo.