Cd. Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas volvió a quedar bajo el escrutinio público luego de que madres buscadoras del Colectivo Amor denunciaran un grave abandono en las labores de prospección, pese a la existencia de más de 30 fosas clandestinas y sitios de exterminio humano descubiertos desde 2023, entre ellos el tristemente célebre rancho La Rosita, en Reynosa.

Edith González, líder del colectivo, acusó a la Fiscalía de mantener paralizada por nueve meses la búsqueda de restos humanos localizados en marzo, cuando en un solo predio de La Rosita fueron encontrados al menos nueve cuerpos, de los cuales —asegura— solo se levantaron torsos, dejando extremidades y posibles evidencias sin procesar.

Lo peor, denunció, es que la entonces responsable del caso, la agente del Ministerio Público Nora Jáuregui, había prometido continuar con la prospección tras la autorización judicial, compromiso que nunca se cumplió.

González explicó que la autorización solo cubría una parte del rancho, dejando más de la mitad del terreno sin intervención forense, pese a la alta probabilidad de que existan restos adicionales de víctimas ya localizadas, así como de otras personas desaparecidas.

“No hay seguimiento, no hay respuestas. De nueve cuerpos, solo una familia recibió un cuerpo completo. Los demás… solo torsos. El resto sigue ahí, enterrado, sin buscarse”, lamentó.

Las madres advirtieron que el tiempo corre en contra de la identificación de las víctimas, ya que el proceso natural de descomposición provoca reducción esquelética, borrando tatuajes y rasgos visibles clave para la identificación.

La líder del colectivo señaló también un total abandono institucional, pues la Fiscalía no mantiene ningún canal de comunicación con las familias, obligándolas a presionar públicamente para evitar que las carpetas sean enviadas al olvido.

“Es indignante. Nueve meses sin avances en una zona donde sabemos que hay más restos. Este miércoles acudiremos a la Fiscalía para exigir que el Ministerio Público pida la ampliación judicial de la búsqueda”, sentenció.

El Colectivo Amor acudirá este miércoles 26 de noviembre a las instalaciones de la Fiscalía en Reynosa, acompañadas por organismos de derechos humanos y su asesor jurídico, para exigir la reanudación inmediata de la prospección en toda la zona donde se presume podrían existir más fosas clandestinas.

