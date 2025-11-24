SET lanza campaña para subir ingreso a prepa… pero el verdadero problema sigue sin resolverse: falta de maestros, planteles tomados y abandono oficial”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Mientras la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) presume una gran “campaña estatal” para que más jóvenes pasen de secundaria a preparatoria, lo que realmente está ocurriendo es que el sistema educativo enfrenta planteles tomados, falta de maestros, vacantes sin cubrir y alumnos que llevan semanas sin clases.

Aunque el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Michel Ángel Valdez García, asegura que buscan subir del 91% al 95% el ingreso a preparatoria, padres de familia y docentes señalan que el problema no es convencer a los jóvenes… sino garantizarles maestros, aulas y planteles funcionando.

La campaña no resolverá la crisis: alumnos sin clases, escuelas cerradas y nombramientos atorados

La SET anunció encuestas a padres, exámenes diagnósticos y pósters con QR para “orientación vocacional”, pero mientras tanto:

La Primaria Pedro J. Méndez amaneció tomada por falta de directora.

En la Secundaria No. 3, el nombramiento de la subdirectora se retrasó por semanas.

En un plantel de Río Bravo no había autoridad escolar y tuvieron que improvisar un director interino.

En la Primaria Hermilo Obregón Aguilar, la vacante por jubilación dejó al plantel sin responsable.

¿Cómo pretende la SET incrementar el acceso a la preparatoria si ni siquiera puede garantizar la operación básica de las escuelas que ya existen?

El verdadero problema: la falta de maestros y la lenta respuesta oficial

Padres de familia señalan que el abandono de escuelas ha provocado:

Jornadas reducidas

Grupos sin profesor

Suspensión de actividades

Rezago académico real

Pese a esto, la SET insiste en su discurso oficial: más alumnos deben “continuar sus estudios”.

Pero la realidad es que hay jóvenes que quieren estudiar… y no pueden, porque el sistema no les está ofreciendo lo mínimo indispensable.

La campaña es maquillaje, no solución

En lugar de atender primero la falta de personal, la SET lanza una campaña de absorción con pósters, encuestas y mensajes motivacionales.

Mientras tanto:

Las escuelas siguen exigiendo aportaciones “voluntarias” que muchos padres no pueden pagar.

Las becas no alcanzan para cubrir necesidades reales.

Y los estudiantes enfrentan condiciones que van desde grupos saturados hasta aulas sin maestros.

El objetivo de “70 mil alumnos a la prepa” se ve lejano si no arreglan lo urgente

La SET reconoce que 73 mil alumnos cursan tercero de secundaria y que esperan que 70 mil pasen a media superior.

Pero sin maestros, sin directores, sin infraestructura y con planteles cerrados, el problema no es convencerlos de seguir estudiando… sino garantizar que tengan dónde hacerlo.