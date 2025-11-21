-Debido a su situación irregular y probable relación con actos delictivos, los aparatos encontrados han sido desarticulados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de la estrategia para prevenir y combatir el delito en Tamaulipas, personal de la Guardia Estatal ha desarticulado alrededor de 250 cámaras de videovigilancia a lo largo de la entidad desde el mes de julio del 2025 a la fecha.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Mtro. Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó que las cámaras que se consideran irregulares son aquellas instaladas en espacios públicos que no corresponden al C5.

Agregó, con el cambio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), se pretende fortalecer la red pública de cámaras de videovigilancia que permitan eficientizar la respuesta de la Guardia Estatal.

‘’Estamos ubicando y apoyándonos con los delegados, con los coordinadores, para aquellos puntos críticos donde se necesiten cámaras’’, manifestó.

Con estas acciones, Tamaulipas avanza en la construcción de un estado seguro y en el fortalecimiento de las operativas de la Guardia Estatal a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de la población.