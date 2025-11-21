*Tacha de “delincuente” al exgobernador de Tamaulipas, y exige que regrese a México.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, fijó postura ante una serie de ataques en redes sociales en su contra, los cuales —aseguró— forman parte de una “campaña” impulsada por el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

A través de un video difundido en sus plataformas oficiales, el legislador de Morena respondió a una pregunta realizada durante la conferencia matutina del jueves pasado, al señalar que el tema cuestionado “ya está aclarado y más que discutido”.

Prieto Herrera sostuvo que no tiene nada que ocultar y que siempre enfrentará cualquier señalamiento. “Siempre voy a estar aquí, de frente”, dijo, al contrastar su posición con la del ex mandatario, a quien acusó de operar desde Estados Unidos sin enfrentar la justicia mexicana.

En el mensaje, el diputado lanzó duros señalamientos contra García Cabeza de Vaca, a quien calificó de “exiliado” y “delincuente”. También lo acusó de presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos y vínculos con actividades ilícitas registradas durante su administración estatal.

“Todos sabemos cómo fue de terror tu gobierno y cómo saqueaste a Tamaulipas”, expresó al acusarlo de presuntas prácticas relacionadas con el huachicol y de recibir moches. “No nos vamos a detener hasta que se haga justicia”, advirtió.

El legislador llamó al ex gobernador a regresar a México y enfrentar los procesos legales pendientes. “Ven a México y acláralas. Nosotros aquí estaremos esperando y siempre estaremos dando la cara”, finalizó.