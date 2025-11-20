Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, registró este jueves ante el Congreso del Estado su aspiración para encabezar la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT).

En entrevista, el también responsable de la Vocería de Seguridad Tamaulipas adelantó que, de ser elegido como nuevo Fiscal General, sus primeras acciones se enfocarán en un diagnóstico interno, un plan de mejora institucional, y el reconocimiento al servicio profesional de carrera de todos los elementos de la institución.

Zúñiga Castillo señaló que la Fiscalía debe avanzar hacia métodos más prácticos y transparentes en la atención a la ciudadanía.

“La Fiscalía tiene que emigrar a métodos más orales, más justos y más transparentes, y desde luego incorporar tecnología y técnica especializada en todas las investigaciones, tanto de menor como de alto impacto”, sostuvo.

Recordó que estos modelos han sido aplicados en cargos previos dentro de la Federación y en la Ciudad de México. “Profesionalmente me obliga hacerlo también en mi estado”, agregó.

“Hay piso parejo en el proceso”

Cuestionado sobre la equidad en la contienda, aseguró que existe piso parejo y que conoce a la mayoría de los contendientes.

“Reitero, es gente capaz que, al igual que yo, quiere lo mejor para Tamaulipas. La idea es sumar y fortalecernos todos”, dijo, al subrayar que el objetivo final es recuperar y mantener la confianza ciudadana mediante resultados.

Sobre si posee el perfil que requiere la Fiscalía, respondió: “Sí, considero tener lo necesario. Soy parte de un gran equipo de trabajo de hombres y mujeres, y tenemos muchas víctimas a las cuales debemos seguir dando respuesta”.

En cuanto a los cambios que aplicaría en caso de llegar al cargo, apuntó que presentará su propuesta formal durante la comparecencia ante las y los diputados, pero enfatizó que toda reestructura debe ser responsable y orientada a mejorar la procuración de justicia.

Como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Zúñiga Castillo ha encabezado la instrumentación de políticas públicas, protocolos y acciones para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad en Tamaulipas.

Su labor se ha centrado en la mejora continua, la profesionalización y el uso eficiente y transparente de los recursos federales y estatales destinados a seguridad pública, bajo los principios de legalidad, objetividad, equidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.