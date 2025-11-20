“Es un compromiso pendiente, pero también es un objetivo nacional, de acuerdo con lo que marca la Presidenta y el Gabinete de Seguridad Federal”, puntualizó.

Por Patricio Lerma|Reportero

*Ciudad Victoria, Tamaulipas.* — El fiscal general de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, aseguró que durante su gestión se logró transformar la procuración de justicia en Tamaulipas, al tiempo que reiteró que no tiene intención de buscar nuevamente el cargo, aunque la ley le permita contender.

A su llegada al evento cívico por el Día de la Revolución Mexicana, Barrios Mojica dejó claro que por el momento no contempla una reelección.

“En este momento no tenemos la intención de volver a elegirnos o de volver a competir”, expresó.

El funcionario destacó que en los nueve años que ha encabezado la institución dos como Procuraduría y siete como Fiscalía se consolidaron programas y planes de trabajo que hoy coinciden con las directrices federales.

“Logramos transformar la procuración de justicia en Tamaulipas; dimos pasos muy adelantados y nos hemos posicionado en varias áreas como referentes nacionales”, afirmó.

Barrios subrayó que los avances presentados recientemente en su séptimo informe reflejan una línea de desarrollo que coincide con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, por lo que confió en que su proyecto institucional tendrá continuidad.

No obstante, reconoció que no se alcanzó la meta planteada en materia de fortalecimiento del capital humano y capacitación dentro de la Fiscalía.

“Es un compromiso pendiente, pero también es un objetivo nacional, de acuerdo con lo que marca la Presidenta y el Gabinete de Seguridad Federal”, puntualizó.

Finalmente, destacó que la institución continuará reforzando a ministerios públicos y peritos, al considerar que este es uno de los retos principales tanto en Tamaulipas como en el país.